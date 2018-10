Volleyball-Bundesliga setzt auf automatisierte Kameras

Wenn die Volleyballer des VfB Friedrichshafen am Wochenende zu den ersten Heimspielen der Saison einladen, kommt in der ZF-Arena erstmals die neue vollautomatisierte Kameratechnik des Streaminganbieters Sporttotal zum Einsatz. Der hat sich die Streamingrechte der Volleyball-Bundesliga gesichert und verspricht eine kostenfreie Liveübertragung aller Bundesligaspiele in HD-Qualität auf seiner Internetseite (sporttotal.tv). Beim ersten Spiel der Saison, dem Auswärtsspiel beim TV Rottenburg am vergangenen Wochenende, kam das System bereits zum Einsatz – und offenbarte erste Schwächen.

Technisches Herzstück von Sporttotal ist eine 180-Grad-Kamera-Technik, die fest am Spielfeldrand installiert wird. Vor Ort ist kein Personal nötig. Die Kamera verfolgt das Spielgeschehen automatisiert – einen Chip gibt es weder im Ball noch in den Trikots der Spieler. Doch die Kamera, die auf Schwarmverhalten programmiert ist, konnte beim Spiel gegen Rottenburg den schnellen Ballwechseln zum Teil nicht folgen. „Da sind noch Anpassungen nötig“, sagt Alexander Neyer, Digital Marketing Manager bei Sporttotal. „Volleyball ist ein extrem schneller Sport, da muss unsere technische Software nochmal verfeinert werden.“ Ein paar Wochen werde es dauern, bis die Probleme behoben sind, schätzt er.

Trotz Startschwierigkeiten bezeichnet VfB-Geschäftsführer Guido Heerstraß die neue Übertragungsform als „Meilenstein für die Liga“ – auch, weil ausgewählte Topspiele zusätzlich bei Sport1 im linearen Fernsehen übertragen werden. Dafür soll die ZF-Arena zusätzlich mit einem aufwändigeren Kamerasystem ausgestattet werden. Noch sucht das Unternehmen nach Befestigungsmöglichkeiten in der Friedrichshafener Halle, Heerstraß ist aber auch hier zuversichtlich: „Uns wurde zugesichert, dass das System funktionieren wird. Zur Not dann eben doch mit Kameraleuten.“