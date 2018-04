Volleyball-Beach-Days Friedrichshafen starten am 19. Juni

In diesem Sommer wird Friedrichshafen wieder zu Beach-Arena: Der VfB Friedrichshafen organisiert gemeinsam mit der Überlinger Agentur MCD Sportmarketing die „Stadtwerk am See Beach Days“. Sie starten am Dienstag, 19. Juni. An sechs Tagen finden an der Friedrichshafener Promenade am Gondelhafen Volleyball- und Handballturniere statt, auch ein Soccer-Tag ist geplant.

An den sechs Tagen kann jeder sein sportliches Können zeigen. Der „Sparkasse Bodensee Beachvolley Cup“ ist die Friedrichshafener Stadtmeisterschaft. Hier darf am Dienstag, 19. Juni, jeder, der Lust hat, sein Können im Beachvolleyball zeigen. Zu gewinnen gibt es Sachpreise und Pokale.

Aber auch Handball und Soccer sind Teil der „Beach Days“ „Beim „Intersport Bodensee-Center Beachhandball Cup“ am Mittwoch, 20. Juni, treten Handballvereine der Region gegeneinander an. Auch im Beach-soccer wird man spektakulären Sport erleben. Am Donnerstag, 21. Juni, werden am Beachsoccer-Tag ein Kindercamp, der Mc Donalds Junior Cup sowie der „Autohaus Ivacic Beachsoccer-Cup“ als AH-Turnier und am Freitag, 22. Juni, als Firmenturnier ausgetragen. Ein Höhepunkt in diesem Jahr soll der „Cashflow Beach Cup“ sein. Bei diesem Wettkampf treten die besten Beachvolleyballer au Süddeutschland gegeneinander an. Sie kämpfen um Preisgeld sowie und Punkte für die Deutsche Meisterschaft. Namensgeber des Cups, der am Wochenende des 24. und 25. Juni stattfindet, ist das IT-Unternehmen „Cashflow-Web-Success-Consulting“.

Medienpartner der Beach-Days ist die Schwäbische Zeitung, Schirmherr ist Oberbürgermeister Andreas Brand, das Stadtwerk am See ist Hauptsponsor. „Wir freuen uns, mit dem Stadtwerk am See einen Partner zu haben, der mit uns diese Veranstaltung in Friedrichshafen aufbauen und etablieren möchte", so Markus Dufner, Geschäftsführer vom Veranstalter MCD Sportmarketing. Mit den Abteilungen Volleyball, Handball und Fußball des VfB Friedrichshafen werden die einzelnen Veranstaltungstage umgesetzt.

Auch der VfB spielt

An den sechs Beach-Day-Tagen wird es während und auch nach den Spielen ein Rahmenprogramm geben. „Selbstverständlich wird auch die Mannschaft des VfB zu einem Einlagespiel antreten“, so Wunibald Wösle, Präsident des VfB. Erwartet werden mehrere tausend Zuschauer am Friedrichshafener Seeufer. „Beach-Sport passt hervorragend nach Friedrichshafen und an den See“, sagt Dufner, der bereits seit fünf Jahren erfolgreich die Beach Days in Überlingen veranstaltet.

In diesem Jahr gibt es die Beach Days in Friedrishafen zum dritten Mal. Die „Beach Days“ an der Uferpromenade soll es auch in Zukunft weiterhin geben. Die Stadt hat der Überlinger Agentur MCD Sportmarketing die Zusage für die kommenden drei Jahre gegeben. „Ganz besonders gefällt mir, dass es im Programm neben dem Spitzensport beim Cashflows Beachvolleyball Cup auch einige Aktionen und Turniere für unsere Bürger zum Mitmachen geben wird“, sagt Sport-Bürgermeister Andreas Köster.