Volley Youngstars verlieren zweimal in Sachsen

Die Reise zu den beiden sächsischen Zweitligakonkurrenten am vergangenen Wochenende haben den Volley Youngstars keine Punkte eingebracht. Sowohl bei GSVE Delitzsch (18:25, 14:25, 21:25) als auch bei Dentalservice Gust VC Dresden (18:25, 16:25, 20:25) verloren die Häfler Volleyballer in drei Sätzen. In beiden Spielen wurde Libero Mika Ahmann zum MVP gewählt.

Niederlagen bereiten keinem Trainer Freude, da ist Adrian Pfleghar keine Ausnahme. Bei ihm steht jedoch im Fokus, dass seine jungen Spieler ihr Bestes geben. „Wir haben zwischenzeitlich gut aufgeschlagen und den Gegner in Bedrängnis gebracht“, freute sich Stützpunkttrainer Pfleghar. „Gleichzeitig hatten wir selber in der Annahme schwache Phasen“, analysierte er die Leistung seiner jungen Mannschaft.

Um sich gegen die erfahrenen Teams der Liga durchzusetzen, fehlt es den Volley Youngstars noch an Routine und Abgeklärtheit. Aber auch ohne Punkte geht es für das Stützpunkteam kontinuierlich nach oben: „Im Vergleich zum Saisonbeginn haben die Jungs große Fortschritte gemacht“, lautet die Bilanz von Stützpunktleiter Ralf Hoppe nach sechs absolvierten Spielen. „In den nächsten Wochen wird die Mannschaft durch das Training in der Messehalle mehr Trainingszeiten und bessere Trainingsmöglichkeiten als bisher haben. Wir freuen uns schon auf das erste richtige Heimspiel in der Messe am 27. November.“