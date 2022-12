Volley Youngstars verlieren bei Kohns Saisondebüt

Für das Zweiligaspiel bei den Blue Volleys Gotha haben die Volley Youngstars Verstärkung von den Profis des VfB Friedrichshafen erhalten. Der 18-jährige Simon Kohn reiste noch am Samstagabend nach seinem Erstligaeinsatz beim VC Olympia Berlin nach Gotha, um den Bundesstützpunkt am Sonntag zu unterstützen. Doch auch mit ihm gelang den Youngstars kein Satzgewinn. Es gab stattdessen die zehnte 0:3 (13:25, 21:25, 18:25)-Niederlage.

Kohn absolvierte sein Saisondebüt für die Youngstars, womit er erstmals von seinem Doppelspielrecht Gebrauch machte. Er wurde auch zum wertvollsten Spieler des Spiels (MVP) gewählt – so wie auch schon am Samstag beim 3:0-Sieg der Profis in Berlin. Die Vorzeichen waren trotz seines Einsatzes aber alles andere als ideal. Mittelblocker Nick Breitenbach knickte beim Aufwärmen um und konnte nicht spielen. Libero Mika Ahmann, Zuspieler Patrick Eberhard sowie Ruslan Fedorov und Mykyta Shapovalov fehlten krankheits- oder verletzungsbedingt. David Dornauf musste auf der ungewohnten Liberoposition ran.

Individuelle Leistungssteigerungen sind unübersehbar

Schon im zweiten Satz entwickelte sich dennoch ein Spiel auf Augenhöhe, am Ende setzte sich aber die größere Routine Gothas durch. Auch im dritten Durchgang boten die Youngstars den Hausherren lange Paroli, gerieten dann aber durch einige unglückliche Aktionen auf die Verliererstraße. Individuelle Leistungssteigerungen sind für Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar dennoch unübersehbar, aber „wir haben leider nicht schnell genug ins Spiel gefunden, zeitweise fehlt uns die Aggressivität, unsere Chancen besser zu nutzen“, bedauerte er.

Dominik Marjanovic, Christian Woumnga und David Markovic fuhren direkt nach dem Spiel weiter nach Berlin zu einer Nachsichtung der deutschen Jugend-Nationalmannschaft. Youngstar Henry Günther, der am Sonntag im Landesligateam spielte, nimmt ebenfalls an diesem Lehrgang teil.

Für Gotha war es der zweite Sieg am vergangenen Wochenende. Einen Tag zuvor fügten die Thüringer dem TSV Mimmenhausen die zweite Saisonniederlage zu. Die Partie endete 3:1 (25:19, 25:22, 19:25, 25:23).