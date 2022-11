Volley Youngstars unterliegen im Schwabenderby gegen Rottenburg

Die Volley Youngstars Friedrichshafen hatten im Schwabenderby der 2. Volleyball-Bundesliga gegen den TV Rottenburg das Nachsehen. In drei Sätzen unterlagen sie am Sonntag mit 21:25, 19:25, 14:25. Es war das erste Heimspiel der laufenden Saison in Friedrichshafen.

Gäste agieren routinierter

Nach einem verheißungsvollen Start in der Messehalle B2 lagen die Häfler lange in Führung und brachten Rottenburg – nicht zuletzt durch sehenswerte Abwehrleistungen von Libero Mika Ahmann – in Bedrängnis. Erst am Satzende setzte sich die größere Routine der Gäste durch. In den weiteren Sätzen erwies sich der Rottenburger Block ein ums andere Mal zu stark für die Häfler Angreifer. Lob gab es Friedrichshafens Profi Simon Kohn, der sich das Spiel seiner Ex-Teamkollegen anschaute. „Die ersten beiden Sätze waren richtig gut“, meinte er. Einen Tag zuvor unterlag Rottenburg beim TSV Mimmenhausen mit 0:3 (20:25, 21:25, 23:25).