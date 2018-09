Volley Youngstars starten in die neue Zweitligasaison

Die Schule hat für die Spieler der Volley Youngstars wieder begonnen. Wenige Tage später steht der Saisonbeginn in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd an. Die Jungs vom Bundesstützpunkt Nachwuchs in Friedrichshafen starten mit einem Doppelspieltag. Am Samstag um 19 Uhr treten sie bei den Blue Volleys in Gotha an, am Sonntag (14 Uhr) bei TV/DJK Hammelburg in Unterfranken.

Wie jedes Jahr, haben sich die Youngstars auch vor dieser Saison verjüngt. Pascal Zippel (17), Jannik Brentel (16) und Tobias Habermaas (17) sind aus der VfB-Jugend ins Zweitligateam aufgerückt. Außerdem haben Leon Meier (16) vom TV Bühl und Ben-Simon Bonin (15) vom TV Rottenburg an den Bundesstützpunkt gewechselt. Weiterhin dabei sind Linus Engelmann, Marco Frohberg, Severin Hauke, Lennart Heckel, Markus Hieber, Tobias Hosch, Onno Möller, Johann Reusch, Benedikt Waldinger und Leon Zimmermann, der die Kapitänsbinde übernommen hat.

Auch im Trainerstab gibt es ein neues Gesicht: Nachdem Co-Trainer Florian Mack nach 18 Jahren bei den Youngstars aufgehört hat, konnte der langjährige Jugendtrainer Jürgen Jammer für diese Aufgabe gewonnen werden. „JJ“ ist schon lange Zeit als Jugendtrainer beim VfB und wird als A-Lizenz-Trainer sicher neue Impulse setzen“, sagt Trainer Adrian Pfleghar. Als Dritter im Bunde bringt Ex-Nationalspieler Bogdan Jalowietzki seine Erfahrung ins Trainerteam ein.