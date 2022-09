Volley Youngstars starten gegen den amtierenden Meister

Aufgrund der Vorsaison geht der TSV als Favorit in die Begegnung. Während die Mannschaft von Trainer Christian Pampel die vergangene Spielzeit auf dem zweiten Platz abschloss, landete Dresden mit elf Siegen in 26 Partien auf Rang neun. Zudem gewann Mimmenhausen beide direkten Duelle (3:0, 3:2). (nib)

Für die Volley Youngstars geht es ab Samstag wieder um Punkte. Der erste Spieltag in der 2. Bundesliga steht bevor und dieser hält für die Volleyballer des Bundesstützpunkts Friedrichshafen eine große Herausforderung bereit. Zum Start gastieren die Häfler nämlich beim amtierenden Meister Baden Volleys SSC Karlsruhe (Samstag, 19 Uhr, live auf sportdeutschland.tv).

Die Youngstars sind mit einer stark veränderten Mannschaft in die Saisonvorbereitung gegangen, denn das Team hat turnusgemäß einen großen Wechsel erfahren. Simon Kohn ist ins Erstligateam aufgestiegen. Dank seines Doppelspielrechts kann er die Youngstars aber auch in der kommenden Saison unterstützen, wenn es sein Zeitplan zulässt. Anton Jung, Carl Möller, Milan Kvrzic und Lovis Homberger sind in die Hauptstadt Berlin gezogen, um mit dem VC Olympia am Erstligaprojekt teilzunehmen. Philipp Herrmann ist zum französischen Erstliga-Aufsteiger Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique gewechselt. Fabian Hosch spielt zukünftig beim Ligakonkurrenten FT 1844 Freiburg. Raphael Noz hat die Youngstars auf eigenen Wunsch verlassen. Geblieben sind Kapitän Silvio Hellrigl, der neben seinem Studium ein weiteres Jahr anhängt, Mika Ahmann, Neo Epple, David Dornauf und David Markovic. Daniel Habermaas stößt wegen eines Auslandsaufenthalts erst in der zweiten Saisonhälfte zum Team.

Das sind die Zugänge der Youngstars

Dem Bundesstützpunkt-Team haben sich insgesamt zehn neue Spieler angeschlossen. Zuspieler Lucas Huckle (Jahrgang 2006) kommt als Eigengewächs des VfB Friedrichshafen zu den Youngstars. Joshua Nau (Jahrgang 2005, Diagonal) wechselt ebenso wie Zuspieler Patrick Eberhardt (Jahrgang 2005) vom SSC Karlsruhe und Dominik Marjanovic (Jahrgang 2005, Mittelblock) vom TSV Schmiden an den See. Christian Woumngar (Jahrgang 2005, Diagonal) kommt vom USC Konstanz, Henry Günther (Jahrgang 2006, Block/Diagonal) von der FT 1844 Freiburg. Pekka Stapelfeldt (Jahrgang 2005, Außen/Annahme) vom Schweriner SC und Nick Breitenbach (Jahrgang 2005, Mittelblock) aus Bad Salzig sowie die beiden ukrainischen Jugendnationalspieler Mykyta Shapalov (Jahrgang 2005) und Ruslan Federov (Jahrgang 2006) komplettieren das Team.

Die intensive dreiwöchige Vorbereitung fand ihren Abschluss in einem Trainingslager in Frankfurt, an dem die Teams aller vier Bundesstützpunkte zusammenkamen, separat trainierten und gegeneinander spielten. „In den Trainingsspielen gegen Berlin II und Frankfurt hat man die Fortschritte über die drei Wochen gesehen. Wir sind individuell und mannschaftlich vorangekommen", bilanziert Adrian Pfleghar, Trainer der Volley Youngstars. Erfreulicher Nebeneffekt: Für seine Mannschaft war die Woche in der hessischen Landessportschule ein gutes Teambuildung. Gemeinsame Zugfahrten, Mahlzeiten und Freizeitbeschäftigungen hätten seine 15 Jungs als Team zusammengebracht. Die Neuen lernten zudem Berit Kauffeldt kennen, die sie als Sportpsychologin während ihrer Zeit am Bundesstützpunkt begleiten wird.

Harte Aufgabe zum Auftakt

Nachdem sie es in der Vorbereitung mit Gleichaltrigen, also 16- bis 18-Jährigen zu tun hatten, erwartet sie am Samstag ein anderes Kaliber. „Wir müssen jetzt den Schritt in die Liga machen und dort ankommen“, sagt Pfleghar. Keine einfache Aufgabe, denn Karlsruhe dominierte in der vergangenen Saison und denkt laut über die erste Bundesliga nach. Außerdem werden die Baden Volleys alles daransetzen, dass sich die 0:3-Niederlage aus der Vorsaison nicht wiederholt. Daran arbeiten auch die ehemaligen Youngstars Felix Roos, Tobias Hosch und Yannick Brentel mit. Der Häfler Bundesstützpunkt geht diese Herausforderung motiviert an. „Wir freuen uns, dass es losgeht“, betont Pfleghar.