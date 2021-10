Volley Youngstars sind chancenlos

Das Auswärtsspiel bei der FT 1844 Freiburg endete für die Volley Youngstars mit einer 0:3-Niederlage (19:25, 13:25, 14:25). Nach einem verheißungsvollen Beginn fielen die Häfler in dieser Zweitligapartie mit vielen direkten Fehlern und extremen Problemen in der Annahme auf.

Bis Mitte des ersten Satzes verlief die Partie ausgeglichen. „Wir sind gut gestartet und haben Druck gemacht, aber dann sind wir weggebrochen und haben nicht mehr zu unserem Spiel gefunden“, kommentierte Diagonalangreifer Lovis Homberger den Spielverlauf. Er wurde nach der Begegnung ebenso als MVP ausgezeichnet wie sein Freiburger Kollege Oliver Hein, der selbst drei Jahre am Häfler Bundesstützpunkt verbrachte.

Die Freiburger fanden dann aber rein und erspielten sich in überlegener Art und Weise einen 3:0-Erfolg. Kommenden Freitag um 20 Uhr treffen die Youngstars im Berufsbildungszentrum Salem auf Gastgeber TSV Mimmenhausen, der mit einem 3:0 in Dresden auf Rang zwei in der 2. Bundesliga geklettert ist.