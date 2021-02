Volley Youngstars punkten gegen Spitzenteam

Die Volley Youngstars haben es wieder einmal einer Spitzenmannschaft der 2. Volleyball-Bundesliga schwergemacht. Nachdem sie zuletzt schon den TSV Mimmenhausen in der eigenen Halle forderten, gelang es ihnen diesmal sogar dem Favoriten einen Punkt abzuknöpfen. Gegen die Baden Volleys Karlsruhe gab es am Samstag eine 2:3-Niederlage (27:29, 25:21, 25:23, 18:25, 12:15) – es fehlte also nicht viel und die Youngstars hätten den neuen Tabellenführer sogar besiegt.

„Ein Spiel auf hohem Niveau“, befand Jugendbundestrainer Dominic von Känel, der zur Beobachtung seiner Kaderspieler zu Gast war. Youngstars-Coach Adrian Pfleghar pflichtete ihm bei und sprach von einer „tollen Leistung“. Pfleghar haderte aber auch mit den Schwächephasen in den Sätzen vier und fünf. „Die tun weh.“ Weh tat auch die Niederlage am Sonntag im knapp 600 Kilometer entfernten Delitzsch. Dort unterlagen die Youngstars mit 0:3 (20:25, 26:28, 22:25). „Uns ist es zu selten gelungen, mit der Wucht und Präzision zu spielen wie am Vortag“, analysierte Pfleghar.

Eine Niederlage kassierte auch Mimmenhausen. Sie verloren mit 0:3 (18:25, 20:25, 19:25) beim SV Schwaig.