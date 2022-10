Volley Youngstars müssen erst noch Routine entwickeln

Die Volley Youngstars Friedrichshafen haben ihr Auswärtsspiel in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd bei TSV Mühldorf mit 0:3 (14:25, 16:25, 12:25) verloren. Als bester Spieler wurde Libero Mika Ahmann auf Häfler Seite ausgezeichnet.

Nur zu Beginn der ersten beiden Sätze hielt das Team vom Bundesstützpunkt mit. Insgesamt zeigte sich am Sonntag aber, dass die Youngstars „noch nicht sicher sind, in dem, was wir tun“, meint Trainer Adrian Pfleghar. Es brauche Zeit, das Gelernte zusammenzufügen, die benötigte Routine zu entwickeln und Verantwortung auf dem Feld zu übernehmen – verständlich für eine Mannschaft, die erst seit zwei Monaten zusammenspielt und deren Akteure zwischen 16 und 19 Jahren alt sind. Für die beiden ukrainischen Spieler Ruslan Fedorov und Mykyta Shapovalov war es zudem der erste Einsatz überhaupt in Deutschland.

Jetzt haben die Youngstars zwei Wochen Zeit, sich auf den Doppelspieltag am 28. (in Freiburg) und 30. Oktober (in Salem gegen Schwaig) vorzubereiten.

TSV Mimmenhausen gewinnt weiter

Einen guten Job in Mühldorf machte der TSV Mimmenhausen. Der Tabellenzweite gewann am Samstag mit 3:1 (25:23, 25:22, 24:26, 25:12). In zwei Wochen (Samstag, 29. Oktober, 19 Uhr) steht das Heimspiel gegen den SV Schwaig an.