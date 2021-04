Volley Youngstars mit unzureichender Leistung

Nun bleiben nur noch zwei Chancen, um die Saison nicht ohne Sieg zu beenden. Denn auch am vergangenen Wochenende mussten sich die Volley Youngstars dem Gegner geschlagen geben – zum insgesamt 26. Mal in der laufenden Runde der 2. Volleyball-Bundesliga. Im Heimspiel gegen die TuS Kriftel hieß es am Ende 0:3 (21:25, 15:25, 14:25). Eine völlig verdiente Niederlage.

„Das war nicht ausreichend, was wir geboten haben“, fasste der enttäuschte Trainer Adrian Pfleghar die Leistung zusammen. Sein Team geriet gegen das abwehrstarke Team aus Hessen von Anfang an in Rückstand und die Hoffnung, dass die jungen Häfler nach dem verlorenen ersten Satz den Faden wieder aufnehmen würden, erfüllte sich nicht. Auch Kapitän Linus Engelmann – später zum besten Youngstar des Spiels ausgezeichnet – schaffte es nicht, entscheidend entgegenzuwirken. Vor allem im zweiten und dritten Satz lief nicht mehr viel zusammen, nach 70 Minuten hatte sich Kriftel die drei Punkte gesichert.

Youngstar spielt für Deutschland

Verzichten mussten sie auf die Qualität des Außenangreifers Felix Baumann, der aus gutem Grund fehlte. Er spielte bei einem EM-Qualifikationsturnier der deutschen U17-Nationalmannschaft in Italien mit. Immerhin durfte das DVV-Team zwei Siege bejubeln. In der Gruppe entschieden Baumann & Co. die Partien gegen Portugal und Spanien jeweils mit 3:0 für sich. Trotz einer 1:3-Pleite gegen Italien qualifizierten sie sich damit für das Halbfinale. Weiter ging es allerdings nicht. Gegen Belgien unterlag das DVV-Team mit 1:3. Nach einem 2:3 im Spiel um Platz drei gegen Frankreich stand am Ende der vierte Platz zu Buche.