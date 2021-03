Volley Youngstars jubeln über Satzgewinn

In der Zeppelin Cat Halle A1 wird wieder fleißig Volleyball gespielt. Denn neben der Bundesligamannschaft des VfB Friedrichshafen sind nun auch wieder die Volley Youngstars in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Punkten konnten die Talente des Bundesstützpunktes allerdings nicht. Im Heimspiel gegen den SV Schwaig verloren sie am Sonntag mit 1:3 (15:25, 19:25, 25:22, 19:25). Für die Youngstars war es die 20. Niederlage in der aktuellen Saison der 2. Bundesliga.

Dennoch gingen die Youngstars mit einem positiven Gefühl aus der Partie. Quarantäne, Covid-19 und Trainingsrückstand: Die Voraussetzungen waren nicht die besten. Darüber hinaus fehlten dem Zweitligisten gleich vier Spieler. Libero Simon Kohn, Mittelblocker Philipp Hermann und Diagonalspieler Lovis Hombeger waren noch nicht einsatzbereit, Zuspieler Daniel Habermaas nahm an einem Auswahllehrgang der Jugendnationalmannschaft teil. So werteten sie die 1:3-Niederlage mit Satzgewinn als Erfolg. „Ein gewonnener Satz in dieser Situation ist super“, analysierte Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar. Über die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler bei den Häflern freute sich Lennart Heckel. Er überzeugte sowohl im Block als auch im Schnellangriff.

Gleich drei Sätze gewannen die Volleyballer des TSV Mimmenhausen. Mit einem 3:0 (25:20, 25:20, 25:23) beim GSVE Delitzsch festigte das Team von Trainer Christian Pampel den dritten Tabellenplatz in der 2. Bundesliga.