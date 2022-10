Volley Youngstars: Integration der Ukrainer Shapovalov und Fedorov schreitet voran

Die Volley Youngstars Friedrichshafen stehen in der 2. Bundesliga Süd vor einem Doppelspieltag. Freitag (20 Uhr) gastieren die Häfler bei der FT 1844 Freiburg und am Sonntag um 15 Uhr treffen sie im Heimspiel im Bildungszentrum Salem auf den SV Schwaig. „Das sind herausfordernde Aufgaben“, sagt Youngstars-Coach Adrian Pfleghar und hofft dennoch auf den ersten Satzgewinn der Saison. Einen Tag zuvor, Samstag um 19 Uhr, spielt Schwaig in Salem gegen den TSV Mimmenhausen. (nib)