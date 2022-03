Volley Youngstars holen drei Punkte

Die Volley Youngstars haben ihre kleine Durststrecke beendet. Zwei Monaten nach dem glanzvollen 3:0-Erfolg beim Tabellenführer Karlsruhe gab es am Samstag nun erstmals wieder einen Sieg. Mit einem 3:1 (27:25, 27:25, 25:37, 25:18) im Heimspiel gegen die TuS Kriftel war die Serie von drei Niederlagen Geschichte. In der zweiten Begegnung am vergangenen Wochenende zog der Bundesstützpunkt allerdings den Kürzeren: In der Messehalle B4 in Friedrichshafen unterlagen die Youngstars dem Tabellenzweiten der 2. Volleyball-Bundesliga, TV/DJK Hammelburg, mit 0:3 (17:25, 19:25, 23:25).

Vor beiden Spielen musste Youngstars-Trainer Adrian Pfleghar kurzfristig umdisponieren. Weil Mittelblocker Philipp Herrmann wegen Wadenproblemen ausfiel, bestritt der erst 16-jährige David Markovic erstmals ein ganzes Spiel – und machte seine Sache gut.

Der Trainer setzt die richtigen Akzente

Markovic, Milan Krvzic, Silvio Hellrigl, Anton Jung, Simon Kohn, Carl Möller und Libero Mika Ahmann hatten anfangs Abstimmungsschwierigkeiten, kamen aber im Verlauf immer besser ins Spiel. „Jeder Rückstand wurde aufgeholt“, heißt es in der Mitteilung der Youngstars. „Und wenn‘s mal nicht so lief, setzte Adrian Pfleghar mit dem Doppelwechsel Fabian Hosch/Raphael Noz für Kvrzic/ Hellrigl die richtigen Akzente.“ Die ersten beide Sätze gingen verdient mit 27:25 an die Häfler.

Es folgte ein langer und spannender Satz, in dem sich die Youngstars knapp mit 35:37 geschlagen geben mussten. Im vierten Satz (25:18) gingen die Häfler mit einer Jetzt-erst-recht-Mentalität ans Netz und ließen sich den Sieg nicht nehmen. Außenangreifer Anton Jung freute sich über seine neunte MVP-Medaille, bei Kriftel war Sebastian Ruhm der wertvollste Spieler.

Nachdem sich für Sonntag auch Mittelblocker Carl Möller mit Knieschmerzen abgemeldet hatte, war gegen Hammelburg der Wurm drin. „Die Jungs haben nicht ganz dran geglaubt, dass wir in dieser Konstellation erfolgreich sein können“, sagte Pfleghar. „Hinzu kam, dass einige Spieler unter ihrem Niveau geblieben sind.“ Bitter für sein Team: Im dritten Satz, als sich die Häfler sich stabilisiert hatten und die Möglichkeit zum Satzgewinn bestand, musste Diagonalspieler Hellrigl wegen einer Schulterverletzung raus. Als beste Spieler wurden Mika Ahmann bei Friedrichshafen und Moritz Rauber bei Hammelburg ausgezeichnet.