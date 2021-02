Volley Youngstars hoffen auf den ersten Saisonsieg

3:2 – so endete das bisher letzte Duell zwischen den Volley Youngstars Friedrichshafen und dem TV/DJK Hammelburg in der 2. Volleyball-Bundesliga. Das Spiel am 22. Dezember 2019 fand noch in der ZF-Arena statt, mit dem 3:2 fuhren die Youngstars einen von neun Siegen in der vergangenen abgebrochenen Spielzeit ein. Dieser Erfolg gegen Hammelburg soll nun wiederholt werden: Am Samstag um 14.30 Uhr (live auf sporttotal.tv) streben die Youngstars in der Zeppelin Cat Halle A1 den ersten Sieg der laufenden Saison an.

Damit das gelingt, müssen die Youngstars vor allem auf die Stärken des ehemaligen Häflers Moritz Rauber achten. Darauf deutet seine Medaillensammlung in der laufenden Saison hin. Rauber erhielt schon fünfmal die Auszeichnung zum wertvollsten Spieler seines Teams, ragt somit beim Tabellenvierten heraus. Eine anspruchsvolle Aufgabe also für die Youngstars, die ohne die verletzten Felix Baumann und Lovis Homberger auskommen müssen.

Die gleiche Herausforderung haben die Volleyballer des TSV Mimmenhausen. Sie treffen am Sonntag um 16 Uhr auf Hammelburg.