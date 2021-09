Volley Youngstars Friedrichshafen: Mit Kampfgeist zum Premierensieg

Im ersten Spiel ohne Lennart Heckel (TSV Haching München), Linus Engelmann (USC Braunschweig), Pascal Zippel (TSV Mimmenhausen) und Tom Fust (Rhein-Sieg Volleys) haben die Volley Youngstars Friedrichshafen einen Sieg gelandet. Bei der TGM Mainz-Gonsenheim gewannen die Volleyballer vom Bundesstützpunkt mit 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 26:24) – damit gelang der erste Saisonsieg in der 2. Bundesliga deutlich früher als in der Vorsaison (27. Spieltag).

„Es ist schön zu sehen, wie die Jungs nach so kurzer Vorbereitung viele Situationen gut gemeistert haben“, freute sich Stützpunkttrainer Adrian Pfleghar nach dem Spiel in Mainz. Das sei eine Bestätigung, dass sich die Spieler – nicht zuletzt durch Nationalmannschafts- und Beachwettkämpfe in der Sommerpause – kontinuierlich weiterentwickelt hätten. Herausragend war der Kampfgeist am vergangenen Samstag, mit dem die Youngstars nach dem verlorenen zweiten Satz das Spiel zu ihren Gunsten entschieden. Als wertvollster Spieler (MVP) wurde Felix Baumann ausgezeichnet.

Tags darauf tat sich Philipp Herrmann als MVP hervor, das 0:3 (20:25, 17:25, 16:25) in Hammelburg konnte aber auch er nicht verhindern.