Volley Youngstars bestreiten zwei Heimspiele binnen 24 Stunden

Die Volley Youngstars haben wenig Zeit, ihre 1:3-Niederlage gegen den TSV Mimmenhausen am Mittwochabend wegzustecken. Bereits am Samstag empfangen sie in der Messehalle B4 in Friedrichshafen die TuS Kriftel und am Sonntag folgt das Heimspiel gegen die Mannschaft des TV/DJK Hammelburg. Beide Partien der 2. Volleyball-Bundesliga beginnen um 16 Uhr und werden live auf sportdeutschland.tv übertragen.

Der Motor stotterte am Mittwoch und die Youngstars kamen beim Nachholspiel gegen Mimmenhausen nur phasenweise in Fahrt. Das führte zu einer verdienten 1:3-Niederlage – am Wochenende wollen die Talente vom Bundesstützpunkt wieder Gas geben. „Wir wollen die Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, besser hinbekommen“, kündigte Außenangreifer Simon Kohn gleich nach dem verlorenen Derby an.

Bevor Bundesstützpunkt-Trainer Adrian Pfleghar am Freitag wieder zum Training bat, stand am Donnerstag eine mehrstündige Krafteinheit an: Der mobile Hallenboden verschiebt sich durch die Beanspruchung im Laufe der Zeit und es tun sich Spalten zwischen den Bahnen auf. Deshalb musste der Hallenboden laut Youngstars-Mitteilung bereits zum wiederholten Mal in dieser Saison abgebaut und anschließend wieder neu verlegt werden.

Aufeinandertreffen mit zwei Ex-Youngstars

Im Freitagstraining legte Pfleghar den Schwerpunkt auf Abstimmungsarbeit. Selbstvertrauen tanken stand im Vordergrund, um gegen den Tabellensiebten Kriftel, der zudem am Sonntag in Salem gegen Mimmenhausen (16 Uhr) spielt, und Zweiten aus Hammelburg bestehen zu können. „Gegen Kriftel können wir über Punkte reden, gegen Hammelburg ist es immer schwer“, schätzte Kohn ein. Letzteres liegt unter anderem daran, dass beim Zweiten die beiden ehemaligen Youngstars Moritz Rauber und Severin Hauke zu den Leistungsträgern gehören, die ihrem früheren Verein nur allzu gern Sand ins Getriebe streuen würden.