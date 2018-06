Volley-Youngstars aus Freidrichshafen wollen bei U20-EM dabei sein

Drei Häfler Volleyballer haben derzeit ein großes Ziel vor Augen: Sie wollen mit der U20-Juniorennationalmannschaft zur Volleyball-Europameisterschaft. Dazu müssen sie am Wochenende die Qualifikation schaffen.

Für Zuspieler Jannis Hopt endete die Vorbereitung vorzeitig, da er verletzungsbedingt nicht seine Bestform zeigen konnte. Jakob Günthör, Jan Jalowietzki und Timon Schippmann sind bereits seit fast vier Wochen in Sachen Volleyballnationalmannschaft unterwegs. Auf das Trainingslager in Kienbaum folgten Trainingsspiele in Belgien, an die sich wiederum Trainingstage in Münster anschlossen. Die lange Vorbereitungsphase war nicht zuletzt deshalb wichtig, um sich unter dem neuen Nationaltrainer Johan Verstappen einzuspielen. Verstappen ist erst seit wenigen Wochen im Amt und hat eine große Aufgabe vor sich: die U20-Jungs zur EM zu führen.

Beim ersten Turnier in der Türkei nur ganz knapp an der Qualifikation vorbeigeschrammt, soll vom 11. bis 13. Juli in Italien das Ticket gelöst werden. Am Donnerstagmorgen (11. Juli) geht der Flieger von Münster/Osnabrück über Frankfurt nach Rom und von dort aus weiter mit dem Bus an die Adriaküste. In Montesilvano bei Pescara gilt es, gegen Spanien (Freitag, 11. Juli, 16 Uhr), Gastgeber Italien (Samstag, 12. Juli, 18.30 Uhr) und Estland (Sonntag, 13. Juli, 16 Uhr) zu bestehen.

Zeitgleich findet in Serbien ein weiteres Qualifikationsturnier zwischen Griechenland, Serbien, Belgien und Finnland statt. Die beiden Sieger und der beste Zweitplatzierte nehmen an der Europameisterschaft teil. Diese findet vom 29. August bis 6. September in Tschechien und der Slowakei. (gus)