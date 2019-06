Volles Festzelt in Berg

Der Musikverein Berg hat am Wochenende mit der diesjährigen „Bolzplatz-Party“ den Beginn seines 61. Berger Sommerfestes gefeiert. Den musikalischen Auftakt mit Blasmusik machten am Freitagabend unter der Leitung von Michael Jung die Aktiven des Musikvereins Meckenbeuren. Mit Oldies, Rock und Popmusik übernahmen im zweiten Teil des Abends die Jungs von „Rent a Bänd“ und sorgten für ausgelassene Stimmung bei den jungen Festbesuchern.

Vier verschiedene Bands traten am Samstag ab 20 Uhr beim „Berger Bandfestival“ auf. Den Anfang, anmoderiert von Tobias Ewald, machten die zwölf jungen Musiker von Dorfkind aus Meckenbeuren, Kehlen und Umgebung. Mit Pop-Medleys, modernem deutschem Liedgut (PUR-Medlay) aber auch Lambada- und Mamboklängen unterstrichen sie ihre Liebe zur modernen Blasmusik und ihrem großen Talent, Feste stimmungsvoll zu feiern.

Mit DJ Night-Chiefs, alias Adi Feirer, haben die Berger Veranstalter ein gutes Händchen bewiesen. Mit aktuellen Beats und trendigen Titeln wusste der Brochenzeller exzellent die Umbauphasen auf der Bühne zu überbrücken und nach dem Auftritt von Fly die Festbesucher bis spät in die Nacht bei Laune zu halten.

Bereits zum zweiten Mal durfte Conferencier Tobi Ewald acht Männer in Lederhosen auf der Berger Musikbühne begrüßen. Die Blechle’s Buaba, wie sich die Blechbläser aus Friedrichshafen und Umgebung nennen, haben, wenn sie einmal auf der Bühne stehen, nur ein Ziel: mit Leidenschaft ihr Publikum mit Rock, Pop oder Rap mitzureißen und eine Party mit ausgefeilter Lichtshow bei „Highspeed Blechblasmusik“ zu machen.

Fly, die in Friedrichshafen und Umgebung bestens bekannte Coverband aus Oberschwaben, heizten im Anschluss an die Blechbläser mit weltbekannten Songs weiter die Stimmung im Festzelt am Bolzplatz an während das mittlerweile aufgezogene Unwetter sich langsam wieder abschwächte.

Der Sonntag stand unter dem Motto „Tag der Blasmusik“. Nach einem Festgottesdienst mit Pfarrer Rudi Bauer übernahmen die Berger Musikanten und Dirigent Helmut Geray und sorgten für Frühschoppenstimmung mit Blasmusik-Klassikern bis in den Nachmittag hinein. Ab 14 Uhr spielten die Blasmusiker der Kreisseniorenkapelle Bodensee mit ruhiger Hand, ehe die Jüngsten, der Jugendkapelle Dreierlei aus Ailingen, Berg und Schnetzenhausen, auf die Bühne traten. Den Schluss am setzten die Weiherhof-Musikanten, die in Berg mittlerweile auch nicht mehr unbekannt sind.

Zum Feierabendhock am Montag, lädt der Musikverein Berg ab 18.30 Uhr zu Blasmusik vom Musikverein Homberg-Limpach und dem Musikverein Ettenkirch ein. Bei dieser Gelegenheit möchten Vorstand Klaus Willauer und Schriftführer Karle Haller jetzt schon auf ein Ereignis im nächsten Jahr hinweisen. In der Zeit vom 5. bis 8. Juni 2020 feiert der Musikverein Berg sein 200-jähriges Jubiläum mit einem Musikfest der Extraklasse, auf das man sich jetzt schon sehr freuen und gespannt sein darf.