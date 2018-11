Volle Punktzahl für die VfB-Fußballjugend

An diesem Wochenende waren die VfB-Fußballjugendmannschaften in den Verbands- und Landesstaffel erfolgreich. Die VfB A-Jugend gewann ihr Heimspiel gegen den FV Biberach mit 3:0. Gegen denselben Gegner holte die Häfler B-Jugend einen 3:2-Auswärtssieg. Und das Häfler Stadtderby in der Landesstaffel zwischen der C-Jugend des VfB und der TSG Ailingen gewann der VfB zu Hause mit 2:1.

Durch den 3:0-Sieg der A-Junioren gegen Biberach konnten diese zum Mittelfeld aufschließen. Der VfB steht nunmehr auf Platz acht mit zwölf Punkten, der FV steht mit 15 Punkten einen Rang besser. Die Liga ist so ausgeglichen, dass es aus VfB-Sicht drei Punkte auf einen Abstiegsplatz und zu Rang drei lediglich fünf Punkte sind. Die Häfler hätten die Partie schon vor der Pause für sich entscheiden können. Erst in der 44. Minute gelang Julian Neu das 1:0. Nach dem Wechsel stand VfB-Torhüter Carlos Kronfoth im Mittelpunkt. Er wehrte mit einer tollen Parade einen Kopfball aus drei Meter ab und hielt danach einen Elfmeter (56.). In die Drangperiode der Gäste fiel das 2:0 durch VfB-Kapitän Elias Blaser (79.), der am Ende auch zum 3:0-Endstand (89.) traf.

Einen verdienten 3:2-Sieg schaffte die B-Jugend in Biberach. Es war ein offener Schlagabtausch, in der dritten Minute verschossen die Häfler einen Elfmeter. Prompt stand es nach weiteren drei Minuten 1:0 für die Gastgeber. Nach knapp einer Viertelstunde glich Aldin Osmani zum 1:1 aus. Danach nutzte das VfB-Team die Chancen besser aus. Nils Larisch erzielte in der 22. Minute das 2:1, in der 44. Minute fiel der erneute Ausgleich. Die Häfler kamen allerdings zurück und besorgten durch Laurand Ajazi (59.) den Siegtreffer. Gekonnt verteidigte der VfB den Vorsprung. Insgesamt war es ein verdienter Sieg – und vielleicht ein Anfang, von den untersten Tabellenrängen wegzukommen.

Nicht überzeugend war der 2:1-Sieg der VfB C-Jugend gegen die TSG Ailingen. Schon in der vierten Minute erzielte der Tabellenzweite der Landesstaffel durch Massimo Caltabiano das 1:0. Beim 1:1 sah die VfB-Abwehr nicht gut aus. In einem Spiel auf Augenhöhe fiel drei Minuten vor dem Abpfiff mit viel Glück das 2:1 durch Kirimli (67.).