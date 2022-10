Volle Messehallen, volle Kitas, voller Klimaschutz

„Trotz einer ursprünglich voll gebuchten Aero wollen wir als Messe unseren Beitrag leisten, um für Notfälle eine mögliche Unterkunft vorzuhalten. Diese Gewährleistung macht eine Reduzierung der Hallenflächen für die Aero-Aussteller notwendig.“ Mit diesen Worten hat Messechef Klaus Wellmann im März gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ bestätigt, dass die Zeppelin Cat Halle A1 bis auf Weiteres freigehalten werde, um dort im Notfall Geflüchtete aus der Ukraine unterbringen zu können. Das las sich sehr uneigennützig, solidarisch.

Doch schon damals drängte sich der Verdacht auf, dass die Halle für die Aero gar nicht benötigt wurde, weil Ukraine-Krieg und immer noch Corona die Zahl der Aussteller ohnehin hatten schrumpfen lassen. Sieben Monate später scheint das Messegeschäft wieder ohne größere Beeinträchtigungen zu laufen. Von einer Reduzierung von Ausstellerflächen zugunsten einer Notunterkunft für Geflüchtete ist keine Rede mehr.

Platz in der Messe dagegen ist jetzt dann doch für die Volleyballer. Die waren ehrlich und haben ihren eigenen Zeitplan zum Umbau des Hangar R als „zu optimistisch“ bezeichnet.

Wir finden es gut, dass der Fehler nicht bei anderen gesucht wird. Und hoffen wirklich, dass die Halle am Flughafen bis Januar fertig wird. Denn dann wird es ja in den Messehallen wieder sehr, sehr eng....

Kinder sind unser höchstes Gut – dies beteuert die Politik regelmäßig. Spürbar ist das allerdings eher weniger, denn die politischen Rahmenbedingungen führen dazu, dass sich die Situation immer weiter zuspitzt. Da geht es dann nicht allein um fehlende Betreuungsplätze und gut ausgebildetes Fachpersonal, das an den Häfler Kitas fehlt.

Das Problem ist vielschichtiger. So finden werdende Mütter keine Hebamme, suchen dann nach einem Kinderarzt und finden keinen Platz in der Kita. Die Spießgesellen schütteln den Kopf, wie wenig Wertschätzung soziale Berufe in unserer Gesellschaft erfahren.

Friedrichshafen will doppelt so viel wie bisher für den Klima-Schutz ausgeben. Das ist gut so. Aber beim Blick auf die Details kratzt man sich trotzdem am Kopf. Denn die Maßnahmen finden sich im „Förderprogramm Klima- und Einbruchschutz“. Was hat das Klima mit Einbrechern zu tun? Keine Ahnung.

Aber wenn man sich eine neue Eingangstür zulegt, schießt die Stadt künftig Geld zu. Die Spießgesellen hoffen deshalb, dass die entsorgten alten Türen allesamt morsch und windschief sind. Nur wenn durch die Ritzen der kalte Winterwind pfiff, lässt sich eine solche Förderung auch mit dem Klimaschutz begründen.

Der Bücherflohmarkt von Amnesty International ist gerettet. Den Spießgesellen fällt wie vielen anderen ein Stein vom Herzen. Aber dabei darf es jetzt nicht bleiben. Die Rettungsaktion von Schwester Christa-Maria Günther ist auf Helfer angewiesen, deren Freude an der ehrenamtlichen Aufgabe mehr als ein Strohfeuer ist.

Hoffentlich haben die Häflerinnen und Häfler gelernt, dass sie die Ortsgruppe von Amnesty International (ai) mit ihren Rufen um Unterstützung viel zu lange allein gelassen haben – obwohl ai der Stadt mit dem Bücherflohmarkt eine Einrichtung geschenkt hat, auf die viele nicht mehr verzichten wollten.