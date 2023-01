Kliniken am Anschlag: Volle Krankenbetten und wenig Personal

Im Medizin Campus Bodensee (MCB) gibt es derzeit kaum noch freie Betten. Zudem fehlt es an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. „Die personelle Situation in den beiden Kliniken des MCB ist weiterhin angespannt“, teilt MCB-Pressesprecherin Susann Ganzert mit. „Zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr musste temporär eine periphere Station geschlossen werden. Inzwischen ist sie aber wieder in Betrieb.“ Periphere Stationen sind normale Pflegestationen. Insgesamt sei der komplette Klinikbetrieb an beiden Standorten aufrecht erhalten worden.

Zum MCB gehören das Klinikum Friedrichshafen und die Klinik Tettnang. Die beiden Häuser schafften durch das hohe Engagement und den persönlichen Einsatz aller Mitarbeitenden den Spagat zwischen einer angespannten Situation beim Fachpersonal und einem hohen Patientenaufkommen, so Ganzert. Dafür dankt sie ausdrücklich allen Beschäftigten.

Einschränkungen bei der Notfallversorgung

Schon seit Anfang August fehle eine überdurchschnittliche Anzahl von Beschäftigten aus Krankheitsgründen oder wegen genommenem Urlaub. Der Medizincampus habe auf diese Situation aber reagiert. So warten Patienten, wo das vertretbar sei, etwa länger auf Operationen: „Terminliche Verschiebungen von geplanten Eingriffen und Behandlungen sowie längere Wartezeiten, beispielsweise auf diagnostische Untersuchungen, sind an der Tagesordnung“, sagt die Pressesprecherin. Dabei betont Jochen Wöhrle, der Medizinische Direktor des MBC: „Die Notfallversorgung war und ist von diesen Maßnahmen nicht betroffen. Sie ist rund um die Uhr gewährleistet.“ Er bittet die Erkrankte jedoch, sich auf teilweise längere Wartezeiten für Behandlungen einzustellen, die weder dringlich noch Notfälle sind.

Beide Krankenhäuser sind nahezu komplett belegt. „Selbstverständlich gibt es freie Betten, wenn wir Patienten entlassen können. Aber diese bleiben selten lange frei“, erklärt Susann Ganzert. Das Belegungsmanagement stehe täglich vor der Herausforderung, die Stationen so zu belegen, dass die Versorgung der Patienten sichergestellt sei.