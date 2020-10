Volle Ausbeute auf der Olympiastrecke: Zeppelinos fahren bei Drachenboot-Regatta zweimal zum Sieg

Nachdem der Saisonhöhepunkt, die Drachenboot WM in Frankreich Aix-Les-Bains, coronabedingt ausfallen musste, waren die Drachenbootsportler voller Vorfreude auf den Wettkampf beim Münchner Veranstalter auf der ehemaligen Olympiaregattastrecke in Oberschließheim. Auch wenn der Oktober-Cup auf einen Wettkampftag reduziert wurde und dieser in der diesjährigen Saison der einzige Regattaeinsatz bleibt, waren spannende Rennen im bundesweiten Vergleich über die verschiedenen Distanzen 200 Meter Sprint und 2200 Meter Langstrecke geboten.

Die Zeppelinos vom Kanusport Friedrichshafen hatten dank des fast vollständig angereisten Wettkampfteams bei jedem Rennen noch Wechselmöglichkeiten. Dies zahlte sich besonders in den Vorläufen und dem Finallauf auf der Sprintdistanz aus, welche die Häfler souverän gewannen.

Vom stürmischen Wetter nicht abhalten ließen sich die Friedrichshafener Langstreckenpaddler auch beim sogenannten Le-Mans-Start auf dem 2200 Meter langen Rundkurs zur Langstrecke. Hier kam es aufs eingespielte Team und die Spritzigkeit beim Start an. Den entscheidenden Vorteil konnten die Zeppelinos bereits hier klar herausfahren und auch bis ins Ziel durchhalten. Zur großen Freude der Friedrichshafener Paddler gelang es sogar, das Nationalteam aus Berlin hinter sich zu lassen.

Drachenboot-Teamkapitän Christian Hofmann führt diese Leistung vor allem auf das konsequente Training mit dem gesamten Team und das einwöchige intensive Trainingslager zurück. Gerade hier seien die konditionellen Grundlagen für die langen Distanzen geschaffen und der Teamzusammenhalt gestärkt worden, heißt es in einer Mitteilung der Paddler.