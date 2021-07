Volkshochschule stellt Herbst-Winterprogramm vor

Mit knapp 700 Kursangeboten startet die Volkshochschule Friedrichshafen (vhs-FN) ab Mitte September in die neue Weiterbildungssaison. Druckfrisch liegt das neue Programmheft ab sofort in und um Friedrichshafen aus, dieses Mal in Farbe und mit Tipps rund um das Lernen.

Besondere Schmankerl im Fachbereich „Weiterbildung Beruf und Digitalisierung“ sind berufsbegleitende Lehrgänge, die einen auf der Karriereleiter weiterbringen oder einen Berufswechsel ermöglichen. Diese finden hybrid statt, das heißt, die Teilnehmenden können entscheiden, ob sie in Präsenz kommen oder von zuhause aus mitmachen.

Neben dem Online-Marketingmanager werden die bewährten Xpert Business-Kurse im kaufmännischen Bereich angeboten. Mit dem Wirtschaftsfachwirt (IHK) ist man gerüstet, Leitungs- und Führungsaufgaben in allen kaufmännischen Bereichen zu übernehmen, branchenunabhängig und das mit guten Job-Aussichten. Dafür erhält man sogar Aufstiegs-BAföG, heißt e sin der VHS-Mitteilung . Ebenso gute Job-Aussichten haben Erzieherinnen und Erzieher. Hat man diesen Beruf nicht gelernt, gibt es aber für bestimmte Berufsgruppen einen 25-tägigen Lehrgang zur Nachqualifizierung, gefördert durch die Bildungsprämie.

Zum Thema Digitalisierung finden sich im Programm der VHS verschiedenste Word- und Excel-Kurse, aber auch zu Facebook-Werbung, Datensicherung, Webseitenerstellung und InDesign. Maßgeschneidert auf die jeweiligen Bedürfnisse der Teilnehmenden werden Kurse speziell für Firmen kreiert. „VHS business“ heißt der Bereich an der vhs-FN, wo es konkret um Fortbildungen für Unternehmen geht. Zu Beginn steht eine kompetente Beratung, gefolgt von einer praxisrelevanten und lebendigen Wissensvermittlung.

Um gesellschaftliche und politische Themen geht es im Fachbereich „Wissen“. Er wartet mit interessanten Vorträgen auf wie „Pasta, Papst und Politik – Italien verstehen und lieben“ oder „Ein neuer Präsident in den USA - eine neue Politik?“. Aber auch ganz praktische Themen wie „Stammtischparolen gekonnt kontern“ oder „Vom Streit zum Dialog Schnuppertag zum Umgang mit schwierigen Situationen“ kann man sich an der vhs-FN auseinandersetzen.

Die „vhs-Sprachenschule“ bietet neben den klassischen Fremdsprachen auch Kurse in Portugiesisch, Arabisch, Chinesisch, Türkisch, Kroatisch und Ungarisch an.