Volkshochschule lädt zum Vortrag über die Vorgänge im Iran

- Hintergründe und Einschätzungen zu aktuellen Ereignissen und Entwicklungen im Iran erhalten Interessierte in einem Vortrag in der Volkshochschule Friedrichshafen. Die Veranstaltung mit Historiker, Orientalist und Medienwissenschaftler Matthias Hofmann findet am Freitag, 16. Dezember, von 18 bis 21 Uhr im Vortragssaal statt. Der Eintritt ist kostenfrei.

Zum Hintergrund laut Pressemitteilung: Im Iran kommt es aktuell immer wieder zu gewalttätigen Unruhen, die mittlerweile auf das ganze Land übergegriffen haben. Auslöser war der Tod der jungen kurdischen Iranierin Mahsa Amini, die wegen ihres angeblich „unislamischen Outfits“ von der Sittenpolizei festgenommen wurde und anschließend in der Haft zu Tode gekommen ist.

Es handelt sich um eine Veranstaltung des Europe Direct Friedrichshafen, Anlaufstelle für Fragen rund um die EU. Die VHS Friedrichshafen ist Träger von einem der 50 deutschlandweiten Europe Directs und informiert über die Europäische Union, die Verbindung zu regionalen und lokalen Themen in der Region und um weltpolitische Themen.