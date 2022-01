Volkshochschule bietet über 600 Kurse an und macht Lust auf Weiterbildung in Präsenz und online

Die VHS startet in ihr neues Semester. Im Angebot hat sie mehr als 600 Kurse. Die Anmeldungen laufen bereits seit Weihnachten. Das Angebot komme an, so die städtische Volkshochschule in ihrer Mitteilung. Zwar seien Kursteilnehmer zaghafter, aber der Frühling mache der VHS Hoffnung. Die Vorfreude sei groß, in Kursen mit anderen in Kontakt zu kommen, sich inspirieren zu lassen oder körperlich in Schwung zu kommen.

Detlev Maaß, Leiter der VHS-FN, erklärte: „Sicherheit ist unser oberstes Gebot.“ Die VHS habe die Teilnehmerzahlen begrenzt und setze die gesetzlichen Vorschriften um. „Zum Glück haben wir unser eigenes Gebäude mit auch größeren Räumen. So können wir flexibel agieren“, so Maaß weiter. Zudem habe die VHS, was Digitalisierung anbelangt, in Know-how und Equipment investiert. „Wir könnten notfalls schnell ins Online-Format übergehen“, sagte Chef der VHS.

Online-Kurse erfreuen sich in den letzten zwei Jahren auch an der städtischen VHS zunehmender Beliebtheit, heißt es in der Pressemiteilung. Gerade was Sprachkurse anbelange oder die berufliche Weiterbildung, sei das Format eine gute Alternative zur Präsenz: Keine Anfahrtszeit, ortsunabhängig und bequem, mehr Interaktion durch zusätzliche Foren und Chats, effektiv durch kleinere Gruppengrößen.

So findet in Kooperation mit der Frauenbeauftragten des Bodenseekreises Veronika Wäscher-Göggerle das Online-Seminar „Wirkungsvoll online präsentieren – Wie Sie auch im virtuellen Raum Eindruck machen“ statt. Für Französisch hat die VHS-FN einen Konversationskurs am Abend, Niveau A2/B1 im Angebot, für Englisch einen Vorbereitungskurs für die Mittlere Reife, Business English-Kurse als Sprach- oder Präsentationstrainings und mehrere Kurse für Italienisch oder Kroatisch / Serbisch / Bosnisch. Im Bereich Beruf und Digitales gibt es die Xpert-Kurse für den kaufmännischen Bereich einschließlich Prüfung und Zertifikat, zudem Lehrgänge für Online-Marketing, Excel, Outlook, Adobe Indesign, Editorial Design oder Business eBooks.

In Präsenz findet dagegen die Seminarreihe VHS-Ratgeber statt. Hier gibt es nützliche Tipps zu Pressearbeit, Mietverträgen, Immobilienkauf, Gärtnen, Knoten für den Alltag, Fahrrad-Reparatur oder Anregungen für Klimaschutz im Privaten.

Ebenso vor Ort treffen sich Teilnehmer zum kreativen Austausch. Besondere Höhepunkte sind in diesem Semester die Kurse „Entzündungshemmend ernähren und gesund leben“, „Basenfasten“ sowie „Gesunde und genussvolle Ernährung für Sportlerinnen und Sportler“. Im Bereich Kunst und Musik werden „Travel Sketching“ angeboten, „Plainairmalerei mit Aquarellfarben“ und „Streiflichter der Musikgeschichte“ für Barock oder Klassik. Ein besonderes Schmankerl ist die Fotoexkursion nach Frankfurt. Wer mehr Natur mag, fährt lieber in das Wurzacher Ried mit.

Das Gesundheitszentrum der VHS-FN lädt nicht nur zu Bewegungs- und Entspannungskursen ein, sondern auch zu zahlreichen Vorträgen oder zu einem Bildungsurlaub auf Sylt. An der Nordsee bietet die VHS ein Mentaltraining an, wofür Teilnehmer in der Regel vom Arbeitgeber freigestellt würden. Ebenso wohltuend ist ein achtwöchiger Online-Selbstlernkurs zur Stärkung der Resilienz, um aus Krisen gestärkt hervorgehen zu können. Für Jungs zwischen 14 und 18 Jahren ist ein Selbstverteidigungskurs im Programm, „Nein zu Gewalt!“. Hier geht es darum, wie sich Jugendliche in gefährlichen Situationen am besten verhalten.

Weitere Besonderheiten im Bereich Bewegung ist ein Seminar zu „Einfachsten Kreistänzen, ein Multiplikatorenkurs“, kombiniert mit Singen, Märchen, Gedichten und vor allem so, dass jeder das hat, was ihm guttut. In „Medical Running“ lernt man, wie man gesünder, besser und schneller Joggen kann.

Details zu den Kursen und vieles mehr gibt es in den Programmheften, die seit Mitte Januar in Friedrichshafen und der Umgebung ausliegen. Mitnehmen können sie Interessierte zum Beispiel in Banken, Buchhandlungen, Apotheken und Frisörsalons. Zugleich finden sich auch alle Kurse online unter www.vhs-fn.de/programm. Für eine persönliche Beratung steht das Service-Büro der VHS-FN zur Verfügung. Zusätzlich bieten Babette Reitz und Dorothea Siegle eine kostenlose Weiterbildungsberatung und ein Gesundheits-Coaching an. Sprachkenntnisse können Interessierte selbst über die Homepage unter www.vhs-fn.de > Prüfungen > Online Einstufungstests überprüfen.

Zu erreichen ist die VHS Friedrichhsafen unter Telefon 07541-20 33 43 4 und per E-Mail unter info@vhs-fn.de.