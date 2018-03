„Jedes Mal, wenn ich den Film sehe, laufen mir die Tränen runter“, sagt Leyla Imret im Kiesel. Hart im Nehmen ist die erst 30-Jährige nicht. Und doch ist sie eine Volksheldin für die Kurden von Cizre, einer Stadt mit 135 000 Einwohnern in Südostanatolien.

Die Dokumentation „Dil Leyla“ von Asli Özarslan zeigt zur Eröffnung der zehnten Filmtage die Gründe: Leyla Imret ist die Tochter eines Kämpfers der PKK. Als sie vier Jahre alt war, wurde er im Gefecht getötet. Leyla wächst daraufhin bei ihrer Tante in Bremen auf, wird Frisörin – aber sie kehrt 21 Jahre später zurück in ihre Geburtsstadt, wird zur Bürgermeisterin gewählt und sorgt für die Normalisierung des Lebens in Cizre. Sie lässt Parks anlegen, 15 000 Bäume pflanzen. „Ich wollte eine Politik für Frauen, Kinder und Familien machen. Aber ich bin in einen Krieg geraten“, sagt sie heute. War ihre nur einjährige Zeit als Bürgermeisterin allenfalls eine Episode? Die Verhältnisse jedenfalls scheinen heute drückender als Anfang der 90er-Jahre, als die türkische Regierung den Einwohnern mit Panzern demonstrierte, wer das Sagen hat. Gegen Leyla Imret wird 2015 Anklage erhoben, denn die Regierung ist nervös, weil die Kurden bei der Kommunalwahl viele Stimmen geholt haben. Vier Mal wird sie festgenommen und kommt wieder frei. Über 80 Tage lang bricht der Kontakt zu ihr ab, das Filmteam muss das Land verlassen – und als es wiederkommt, liegt Cizre in Schutt und Asche. Trotzdem: Nach endloser Ausgangssperre stürmen die Bewohner der Stadt auf die zerstörten Straßen. Nur Leyla nicht. „Ich wollte nicht unter die Menschen. Ich fragte mich: Was soll ich ihnen sagen?“, erzählt sie.

Als sie schließlich ein weiteres Mal verhaftet und dem Richter vorgeführt werden soll, verlässt sie das Land, geht zurück nach Deutschland. Zu diesem Zeitpunkt ist sie bereits abgesetzt worden. „Aber ich bin gewählt, bis 2019“, sagt sie im Kiesel. Es ist eine Feststellung ohne eine Spur von Trotz. Überhaupt scheint sie von Säbelrasseln nichts zu halten. Im Film streckt ihr eine Mutter ihren kleinen Buben entgegen. Sie hat ihn auf den Namen „Krieg“ getauft. „Aber er soll Frieden bringen“, gibt Leyla Imret ihr zur Antwort. Hat Sie damals das Richtige getan mit ihrer Heimkehr in die Türkei? Ihre Mutter und ihre Geschwister leben nach wie vor in Cizre. „Meine Familie ist immer noch unter Druck. Früher wegen meinem Vater, heute wegen mir.“

Aber die Frage, ob sie die richtige Entscheidung traf, ist falsch gestellt. Sie ging ja nicht mit einem Generalplan zur Eroberung des Bürgermeisterstuhls nach Cizre, sondern wuchs in ihre Rolle hinein. Auf zahllosen Spaziergängen während mehrerer Aufenthalte lernte sie die oft trostlosen Viertel der Stadt kennen. Dabei entstand ihre spätere politische Agenda „Ich dachte mir: Hier könnte es doch so und so aussehen“, erzählt sie. Bei der Umsetzung drückt sie auf die Tube. Verzögerungen und Bremser duldet sie nicht. „Schicken Sie die Leute zu mir, die Ihnen Probleme machen“, sagt sie den überforderten Architekten und Bauleitern im Film.

Und ihr Vater? Er bleibt ein Idol und damit eine Leerstelle. „Er war ein Freiheitskämpfer. Heute nennt man sie Terroristen“, sagt Leyla Imret im Gespräch mit Jana Wolf. Er hat sein Leben für sein Volk geopfert. Für mich ist er ein Held.“ Aber wer war ihr Vater wirklich? Wie blutig war sein Freiheitskampf? Das lässt der Film unbeantwortet. Man ahnt, dass im Kämpferherz von Leyla Imret auch blinde Flecken ihren Platz haben.