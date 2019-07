Volksdampf spottet, was das Mundwerk hergibt

Volksdampf hat im Kleinen Zelt ordentlich Dampf abgelassen: Haben oder Sein, Minderheitenschutz und das menschliche Versagen haben im Mittelpunkt des knapp zweistündigen Kabarettprogramms „Schöne Grüße aus dem Hinterhalt“ gestanden. Sie präsentierten ein Programm mit Tiefgang, das sauwitzig war.

Die Musikkabarettgruppe gibt es seit 1982 und seit 2009 in der heutigen Besetzung. Lisa Greiner, Suso Engelhart und Reiner Muffler zupfen an Gitarrensaiten, streichen die Geigenseiten und geizen nicht mit Paukenschlägen – letzteres sowohl in musikalischer, als auch in verbaler Hinsicht.

Die Rollen waren klar verteilt. Reiner Muffler warf ganz nebenbei ein Thema ein. Völlig unaufgeregt und ruhig stellte er Fragen in den Raum, die seine Kollegin Lisa Greiner mit Tiefsinnigkeit und Kollege Suso Engelhardt mit Pragmatismus beantwortete. Während sie die zentralen Fragen des Lebens auf der Bühne diskutierten, wurden messerscharfe Schlüsse gezogen, manchmal böse-ironisch, manchmal bitter-ironisch, manchmal überzogen und manchmal oberflächlich, aber immer mit einer guten Portion Wahrheit und einer fetten Prise Selbstironie. Ohne Frage – Volksdampf garantiert mit Gesang und Texten einen unterhaltsamen Abend. Und noch mehr als das – die ein oder andere These sollte sich der Zuschauer ruhig hinter die Ohren schreiben. Wie beispielsweise die Panik, die einen ergreift, wenn man eine halbe Stunde ohne Netz sein digitales Leben fristen muss. Und erst die großen Fragen des Lebens: Was kommt danach? Was ist mit über 50 noch wichtig und wie soll später einmal die Grabinschrift lauten? Letzteres wissen die Drei zu beantworten: Man könne sich am Beruf orientieren. Der Zahnarzt hinterlässt dann eine Lücke, der Gärtner hat ins Gras gebissen, ein Koch gibt den Löffel ab und das Busenwunder ist abgenippelt – ganz einfach.

Der Name ist Programm. Mit „schönen Grüßen aus dem Hinterhalt“ nähert sich das Trio zunächst ganz behutsam einem Thema, beleuchtet das Sein oder Nichtsein des Menschen im übertragenen Sinn zunächst mit einer schwachen Taschenlampe, um im Handumdrehen die Wattzahl aufzudrehen und die Fragen des Lebens im neuen Licht erstrahlen zu lassen. Ist eine Stunde Lebenszeit für eine Friseurin gleich viel wert, wie für einen Immobilien-Mogul? Ist eine weltliche Anschauung vorzuziehen oder eine esoterische? Und wie klein ist doch der Mensch, wenn man das Ganze aus Sicht der eurasischen Kontinentalplatte betrachtet. Der rückt schließlich die indische Kontinentalplatte auf den Leib. Da verpufft doch quasi alles ins Nichts.

Volksdampf spottet, was das Mundwerk hergibt, beleuchtet alles von mehreren Seiten, denn, „wenn der voll digitalisierte Jugendliche zu fett ist, um sich zu bewegen, ist er eben auch zu fett für einen Amoklauf“, befand Lisa Greiner. Sie trotzten dem Ernst der politischen Lage, gewährten der CDU Minderheitenschutz und auch die braune Soße bekam ihr Fett ab.