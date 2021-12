Volksbank unterstützt Urmel Haus

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Ferienhaus der Urmel Kinder-Krebshilfe im Ortsteil Jettenhausen in Friedrichshafen ist fast fertig. Bald haben krebskranke Kinder und ihre Familien die Möglichkeit, kostenlos am Bodensee Ferien zu machen. „Das Ferienhaus ist Dank des überwältigenden Engagements aus der Region nun fast fertig gestellt und wartet auf seine Besucher. Wir freuen uns, dass wir den Familien die Möglichkeit geschaffen haben, durchzuatmen und Kraft zu tanken“, so Michael Müller, Vorsitzender der Urmel Kinder-Krebshilfe. 5.000 Euro konnten über die Stiftung der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang und 500 Euro aus der Aktion „gemeinsam mehr“ für die Renovierung des Hauses überreicht werden. „Wir freuen uns sehr, mit unseren Spenden zur Realisierung dieses wunderbaren Projektes beitragen zu dürfen“, so Dirk Bogen, Mitglied des Vorstandes der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang eG.