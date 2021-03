Volksbank unterstützt Hugo-Eckener-Schule

Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang hat der Hugo-Eckener-Schule 1500 Euro gespendet. Ausbildungsleiterin Marion Vieira und Personalleiter Stephan Kummer haben die Spende überreicht, teilt die Schule mit.

„Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung, die wir im Rahmen der Bildungspartnerschaft mit der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang erfahren“, sagte Schulleiterin Sabine Harsch. „Die Spende soll dazu genutzt werden, digitale Endgeräte für Schülerinnen und Schüler verfügbar zu machen und den Einsatz digitaler Endgeräte in der Ausbildung vorantreiben.“ Im Ausbildungsberuf Bankkauffrau/-kaufmann wurde in den vergangenen Jahren an der Hugo-Eckener-Schule gemeinsam mit den Ausbildungsbetrieben der Schwerpunkt „Digitalisierung und Vertrieb“ entwickelt als Antwort auf die neuen Herausforderungen für regionale Banken. Hierbei werden vielfältige digitale Medien genutzt und die Möglichkeiten des Einsatzes von Tablets im Rahmen der Beratung und des Online-Bankings von den Auszubildenden erforscht. Man gehe mit der Spende einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung, sagte David Bucher, Abteilungsleiter der Kaufmännischen Berufsschule.