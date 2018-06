„Das Ehrenamt gewinnt“: Unter diesem Motto unterstützt die Volksbank Friedrichshafen in diesem Jahr rund 40 Vereine und Institutionen mit 60 000 Euro. Bei einer Feier im Gemeindepsychiatrischen Zentrum (GPZ) übergaben die Bankvorstände Harald Riehle und Dirk Bogen am Mittwochabend einen entsprechenden symbolischen Scheck.

Laura Bolz vom Musikverein Ailingen sowie Heike Brugger vom Musikverein Fischbach berichteten dabei ebenso aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit in ihren Vereinen wie Hans-Jürgen Winghardt von der Handball-Spielgemeinschaft (HSG) und Rektor Josef Brugger über das Projekt „Kopf Herz und Hand“ der Pestalozzi-Schule. Migrationsleiter Marvin Arnold vom Landratsamt des Bodenseekreises und DRK-Kreisgeschäftsführer Karl-Heinz Jaekel gaben Einblicke in die aktuelle Flüchtlingssituation und GPZ-Geschäftsführer Ulrich Ott stellte sein neues Haus vor. Das Maskentheater „companie paradox“ aus Ravensburg – besetzt mit Mitgliedern auch aus dem GPZ – brillierte mit einer eindrucksvollen Vorstellung.

Der Mensch steht im Mittelpunkt

In Interviews mit den Repräsentanten aus den Bereichen Sport, Kultur, Jugend und Soziales, denen die Volksbank-Unterstützung zugute kommt, betonte Harald Riehle, bei allen gemeinsam stehe der Mensch im Mittelpunkt, auch im GPZ, wo man „mit geballter Kraft“ den Menschen helfe. Dafür wolle die Volksbank Danke sagen.

GPZ-Geschäftsführer Ulrich Ott berichtete über die Entstehungsgeschichte seiner Einrichtung im Jahr 2001, gegründet als gemeinnützige GmbH mit den fünf Gesellschaftern „Pauline 13“, ZfP Weissenau, „Bruderhaus Diakonie“, Stadt und Landkreis. „Wir wollen auch die sehr Kranken erreichen“, sagte Ott, wolle die Psychiatrie nicht mehr verstecken, weshalb man mitten in der Stadt zuhause sei. Mit dem Neubau habe das GZP richtig Fahrt aufgenommen, stellte er die Dienstleistungsangebote im Haus vor, die bei Handwerksleistungen beginnen und bei Druckerzeugnissen und der Gastronomie noch nicht enden. Täglich verkaufe man heute schon zwischen 130 und 140 Mittagessen und man wolle sich auch im kulturellen Bereich weiterentwickeln.

„Mitten im Leben“ stehend wolle die Volksbank – wie die Vereine – alle Generationen erreichen und mitnehmen, hieß es im Interview von Dirk Bogen mit Laura Bolz vom Musikverein Ailingen zur Jugendkapelle „Juka Dreierlei“. Die Truppe zählt inzwischen 50 Mitglieder. In Fischbach, so Heike Brugger, spielte der älteste Senior noch mit 75 Jahren. Man habe alle Altersgruppen in den Reihen, und das funktioniere gut. Seit 90 Jahren wird in Friedrichshafen Handball gespielt. Die HSG ist mittlerweile in der Landesliga unterwegs, berichtete Hans-Jürgen Winghardt. Und: Von den 20 aktiven Mannschaften befinden sich 19 im Spielbetrieb.

Rektor Josef Brugger von der Pestalozzi-Schule wollte keine Besonderheiten an seiner Schule hervorheben. Dabei gibt es hier einige. Sein Lieblingsprojekt heißt „Kopf-Herz-Hand“, in dem Jugendliche aus dem Bodenseekreis, die nicht mehr zur Schule gehen, die keine Perspektiven mehr für sich sehen und die Strukturen nicht mehr packen, mit einem niederschwelligen Angebot wieder eine Tagesstruktur vermittelt wird. Bis hin zur gesellschaftlichen Integration. Erfolgreich.

Eine gemeinsame Aufgabe

Marvin Arnold und Karl-Heinz Jaekel informierten schließlich über die Arbeit mit den ankommenden Flüchtlingen, verbunden mit dem Appell von Harald Riehle, sich der „riesigen Aufgabe“ hin zu deren Integration gemeinsam anzunehmen.

Die Volksbank-Spende von 60000 Euro resultiert aus dem VR-Gewinnsparen. Von jedem Los für zehn Euro gehen 63 Cent an gemeinnützige und karitative Einrichtungen, Kindergärten, Schulen, Sport- und Musikvereine in der Region. Mit jedem Los, das die Mitglieder und Kunden der Bank kaufen, unterstützen sie das gesellschaftliche und soziale Netz rund um Friedrichshafen.