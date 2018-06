Die Volksbank Friedrichshafen zieht für das Geschäftsjahr 2011 eine insgesamt positive Bilanz am hart umkämpften Bankenplatz Friedrichshafen. Die Bilanzsumme wuchs um 2,4% auf 367 Mio., geprägt durch ein weiteres Wachstum der Einlagen. Die Mitgliederzahl erhöhte sich zum Jahresende 2011auf insgesamt 10.672, wobei die Volksbank Friedrichshafen künftig über ein Bonusmodell die Bank für ihre Mitglieder und Kunden noch attraktiver machen möchte.

2011 war ein wirtschaftlich erfolgreiches, aber insgesamt sicher kein einfaches Jahr für die Volksbank Friedrichshafen eG. Durch die vom Aufsichtsrat notwendigerweise eingeleitete Neubesetzung des Vorstandes war die Bank gefordert wie selten zuvor. „Wir blicken auf ein gutes Geschäftsjahr 2011 zurück, was angesichts der Ereignisse, die die Bank im abgelaufenen Geschäftsjahr zu bewältigen hatte, umso erfreulicher ist.“ betonte der Vorstandsvorsitzende Harald Riehle beim Pressegespräch.

Die Bilanzzahlen unterstreichen die solide Geschäftspolitik der Bank und lassen die Verantwortlichen mit Zuversicht und Optimismus in die Zukunft blicken. „Derzeit suchen Verbraucher und Investoren Stabilität“, führen Harald Riehle und sein Vorstandskollege Dirk Bogen aus. „Unsere seit knapp 150 Jahren bestehende Volksbank beweist seit Generationen ihre Krisenfestigkeit.“ Vor allem aber haben die Genossenschaftsbanken in der zurückliegenden Finanz- und Wirtschaftskrise keine staatlichen Stützungsmaßnahmen benötigt. Die Konzentration auf das Geschäft mit den Bürgern und Unternehmen im Geschäftsgebiet der Volksbank schafft Stabilität und Arbeitsplätze in der Region.

Einlagen

Die bilanziellen Kundeneinlagen stiegen um rund 10 Mio. Euro auf 292 Mio. Euro und setzten somit den Trend der vergangenen Jahre eindrucksvoll fort. „Das ist nicht nur eine sehr erfreuliche Entwicklung, sondern ein echter Vertrauensbeweis unserer Kunden“, freuen sich die Volksbank-Vorstände Harald Riehle und Dirk Bogen. Aufgrund des weiterhin historisch niedrigen Zinsniveaus war es unseren Kunden wichtig, flexibel und damit verfügbar anzulegen. Das insgesamt verwaltete Kunden-Anlagevolumen liegt bei 491 Mio. Euro.

Kredite

Das bilanzielle Kreditvolumen entwickelte sich im abgelaufenen Jahr leicht rückläufig auf nunmehr 235 Mio. Euro. Viele Firmen sind sehr liquide, verfügen über hohe Cash-Flows und zahlen ihre Kredite teilweise sogar vorzeitig zurück. Darüber hinaus wurden zur Verfügung gestellte Kreditlinien aufgrund der guten Ertragslage im Mittelstand zum Jahresschluss nur unterdurchschnittlich in Anspruch genommen. Erkennbar war auch, dass durch die niedrigen Zinsen Geldanlagen aufgelöst und zur Schuldentilgung verwendet wurden. Wichtig ist herauszustellen, dass Kunden das niedrige Zinsniveau nutzen, um sich die Zinsen durch langfristige Zinsfestschreibungen mit bis zu 30 Jahren zu sichern.

Firmenkunde gewinnt

Besonders gefreut haben wir uns darüber, dass unser Kunde, die Firma isocal Heizkühlsystem GmbH, Friedrichshafen, sowohl auf der Bezirks- als auch auf der Landesebene den 1. Preis beim „VR-Innovationspreis Mittelstand“ der Baden-Württembergischen Volks- und Raiffeisenbanken im Gesamtwert von 25.000 Euro gewonnen hat. Für die Weiterentwicklung unseres Firmenkundengeschäftes haben wir zwei erfahrene Betreuungskräfte eingestellt, um künftig verstärkt am Markt agieren zu können und als aktiver und kompetenter Partner wahrgenommen zu werden.

Eigenkapitalausstattung

Die Volksbank stellte auch 2011 wieder unter Beweis, dass sie allen Krisen zum Trotz leistungsstark und zukunftsfähig aufgestellt ist. Die Bank verfügt über eine solide Eigenkapitalausstattung und garantiert damit ihren Mitgliedern und Kunden weiterhin eine gute Versorgung mit Krediten und Bankdienstleistungen. Selbst größere Kreditanfragen sind für das genossenschaftliche und regional verwurzelte Kreditinstitut problemlos darstellbar. Um bei größeren Engagements flexibel agieren zu können, wird der starke Verbundpartner DZ Bank, das genossenschaftliche Spitzeninstitut, sowie die Hypothekenbanken des genossenschaftlichen Verbunds frühzeitig mit eingebunden.

Dienstleistungsgeschäft

Das Dienstleistungsgeschäft verlief in 2011 in etwa auf Vorjahresniveau. Im Wertpapiergeschäft war die Nachfrage nach sicherheitsorientierten Anlagekonzepten und Garantieprodukten im Fokus der Anleger. Auch die hauseigene Vermögensverwaltung erfreut sich in den für die Anleger immer schwieriger zu beurteilenden Märkten einer regen Nachfrage. Der Erfolg der Volksbank im Gesamtbereich Dienstleistungen beruht auch darauf, dass sie eingebunden ist in ein Netzwerk erfolgreicher Verbundpartner, wie z.B. der Union Investment, der R+V Versicherungsgruppe und der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Durch die Zusammenarbeit mit diesen renommierten Unternehmen können den Kunden Finanzdienstleistungen aus einer Hand geboten werden.

Modernisierung der Geschäftsstelle Langenargen

Eine ausreichende Präsenz in unserem Geschäftsgebiet ist uns wichtig. Deshalb haben wir im letzten Jahr die Filiale unserer Volksbank in Langenargen grundlegend saniert und umgebaut. Durch den Umbau erstellten wir auf der vorhandenen Fläche von rund 115 qm die Weichen für ein modernes und kundenfreundliches Ambiente. Großzügige und helle Räume ermöglichen individuelle Beratungsgespräche in einer diskreten Atmosphäre und den Ausbau der Betreuungskapazitäten. Auch der Außenbereich mit einer neugestalteten Fassade war Teil der Umbaumaßnahmen.

Soziales Engagement

Im vergangenen Jahr hat sich die Volksbank in vielfältiger Weise für soziale, ökologische, kulturelle und sportliche Vorhaben engagiert. Im Herbst übergab Harald Riehle an die Bruderhaus Diakonie einen nagelneuen VW Fox. Die Mittel dafür stammen aus dem Reinertrag des VR-GewinnSparens. Unsere Kunden haben mit ihren rund 6.000 Losen dazu beigetragen, dass diese Förderung möglich ist. Darüber hinaus spendet die Volksbank aus eigenen Mitteln und der neu gegründeten Volksbank Stiftung. Somit bleibt ein Spendenbetrag von rund 50.000 Euro für die unterschiedlichsten Projekte in der Region. Mitte des Jahres 2012 wird erneut eine gemeinnützige Institution einen nagelneuen VW Up als so genanntes VR-mobil von der Volksbank erhalten.

Mitglieder und Dividende

Vom Geschäftserfolg des Jahres 2011 profitieren auch die Mitglieder der Volksbank. Vorbehaltlich der Zustimmung durch die Vertreterversammlung wird erneut eine Dividende in Höhe von 4,5 % ausgeschüttet. Das entspricht einer Summe von 292.700 Euro. Der Jahresüberschuss 2011 beläuft sich auf über 600.000 Euro.

VR-MitgliederBonus

Das Programm VR-MitgliederBonus der Volksbank geht weit über viele andere üblicherweise praktizierten Bonusaktionen hinaus. Harald Riehle und Dirk Bogen beschreiben ihre Motivation zu diesem Schritt damit, dass die genossenschaftliche Mitgliedschaft eine Besonderheit ist, die die Volksbanken von allen anderen Kreditinstituten abhebt. Seit dem Entstehen von Genossenschaftsbanken steht die Förderung der Mitglieder im Mittelpunkt der handelnden Personen. „Mit dem neuen Programm werden wir die Mitgliedschaft noch attraktiver und direkter erlebbar gestalten. Wer über Genossenschaftsanteile verfügt und darüber hinaus mit uns auch Geschäfte macht, wird durch Bonuspunkte besonders belohnt. Je umfangreicher die Geschäftsverbindung ist, desto mehr Punkte und umso höher der Bonus. Dabei gehen wir nachhaltig und transparent vor und bauen auf unsere Stärke: Den Ausbau von dauerhaften und vertrauensvollen Geschäftsbeziehungen mit unseren Kunden und Mitgliedern. Auch beim Bonuspunktesammeln gilt bei uns das Prinzip der ganzheitlichen Beratung. Unsere geschulten Bankberater empfehlen hierzu Basisprodukte, die in die strategische Finanzplanung des jeweiligen Kunden passen.“

Das Punktesammeln für Mitglieder bei der Nutzung bestimmter Finanzprodukte ist einfach. Insgesamt sind Punkte in fünf Bereichen des klassischen Bankgeschäfts möglich für:

regelmäßige Gehalts- und Renteneingänge

Geldanlagen

Kredite

Banksparverträge

staatlich geförderte Altersvorsorge

Schon bei regelmäßigen monatlichen Gehalts- und Renteneingängen ab 250 € auf das Girokonto erhält ein Mitglied zwölf Bonuspunkte im Jahr. Für Kontoguthaben und Kreditinanspruchnahme bei der Volksbank Friedrichshafen eG erhält das Mitglied je angefangene 10.000 Euro (erstmalig ab 250 Euro) jährlich jeweils 4 Bonuspunkte. Einzahlungen auf ausgewählte Banksparpläne werden mit jährlich 12 und Einzahlungen auf bestimmte Altersvorsorgeverträge mit 4 Bonuspunkten pro Jahr belohnt.

Die gesammelten Punkte zahlen sich im Folgejahr in Geld aus, welches zusätzlich zur Dividende auf das Konto der Mitglieder ausbezahlt wird. Für 2012 ist eine Dividende (vorbehaltlich der Zustimmung der Vertreterversammlung) von 2 Prozent vorgesehen, die dann in 2013 ausbezahlt wird. Alle Kunden werden im Mai schriftlich über Ihren Bonuspunktestand informiert. In Gesprächen mit den Bankberatern können dann die Optimierungsmöglichkeiten erarbeitet werden. Für eine erste Berechnung steht auf der Internetseite www.vobafn.de ein Bonuspunkte-Rechner zur Verfügung, der die Errechnung der individuellen Ausschüttung ermöglicht.

Obendrein unterstützen die Volksbank-Mitglieder mit jedem Bonuspunkt die Stiftung der Volksbank Friedrichshafen eG, denn die Bank zahlt für jeden eingelösten Bonuspunkt zusätzlich 10% des ausgeschütteten Bonusbetrages in die Stiftung ein. Die Mitglieder leisten somit einen wertvollen Beitrag für wichtige Stiftungsprojekte.

Zweck der Stiftung ist die Förderung von gemeinnützigen, z.B. wissenschaftlichen, kulturellen, religiösen, aber auch mildtätigen Projekten. Diese Maßnahme soll gewährleisten, dass auch in Zukunft förderungswürdige Projekte mit Zuwendungen ausgestattet werden können. Zum Beispiel gingen bereits Spenden an die Musikschule zur gezielten Förderung begabter junger Menschen, die sich dies selbst nicht leisten können. Des weiteren in Maßnahmen zur Integration ausländischer Mitbürger und an das Klinikum Friedrichshafen zur Unterstützung bei der Anschaffung eines Meerwasseraquariums für die Kinderklinik.

Geschäftsanteile können von Mitgliedern und Kunden der Volksbank oder neue Kunden ab einer Betragshöhe von 50 Euro erworben werden. Derzeit sind rund 10.700 Kunden zugleich Mitglied bei der Volksbank Friedrichshafen – sie ist somit die größte Personenvereinigung in Friedrichshafen.

Die Werte soziale Verantwortung, dezentrales Unternehmertum, die Förderung des Mittelstands und die demokratischen Entscheidungsstrukturen, die für Genossenschaftsbanken bis heute essentiell sind, sind auf das Wirken der Gründerväter Friedrich Wilhelm Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch zurückzuführen. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken leben die Genossenschaftsidee im täglichen und durch Nachhaltigkeit geprägten Bankgeschäft. Mit bundesweit rund 17 Millionen Mitgliedern bei rund 1.250 Volksbanken und Raiffeisenbanken gibt es in Deutschland etwa viermal mehr Genossenschaftsmitglieder als Aktionäre (Quelle: Deutsches Aktieninstitut e.V.).