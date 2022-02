Volksbank gewinnt 4.000 Euro für den Segelverein TIOGA

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über eine eBay-Auktion versteigerten die Volksbanken und Raiffeisenbanken einen VW T1 Bulli aus dem Jahr 1975 für über 36000 Euro. Der Erlös wurde nun vom Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) an gemeinnützige Initiativen und Projekte gespendet. Diese konnten zuvor von allen lokalen Volksbanken und Raffeisenbanken in Deutschland in einem internen Wettbewerb vorgeschlagen werden. Das von der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang vorgeschlagene Projekt gehört zu den vier Hauptgewinnern der bundesweiten Ausschreibung. Damit konnte für TIOGA – Verein zur Förderung des Segelsports e.V. – eine Spende in Höhe von 4000 Euro in den Bodenseekreis geholt werden.

Der Verein TIOGA e.V. betreibt das Segelschiff TIOGA. „Wir wollen benachteiligten Kindern, Jugendlichen und behinderten Menschen eine selbstbestimmte, inklusive und barrierefreie Teilhabe am Segelsport ermöglichen“, so Christian Zartl, Vorstand des Vereins. Zu den Tätigkeiten des Vereins gehören zum Beispiel Segeltherapien sowie gemeinsame Bodensee-Fahrten auf dem Vereinsschiff, die den Teilnehmenden durch das Zusammenarbeiten beim Segeln das Erleben eines WIR-Gefühls ermöglichen. „Benachteiligten Kindern, Jugendlichen sowie behinderten Menschen ein solches einzigartiges Erlebnis zu ermöglichen, ist uns ein großes Anliegen“, so Thomas Stauber, Vorstand der Volksbank. Umso mehr habe man sich gefreut, dass das Projekt nun auch bundesweit prämiert wurde und hat von Seite der Bank, aus den Mitteln des GewinnSparens, die Gewinnsumme aufgestockt.

Die Spendenaktion des BVR ist Teil der „Morgen kann kommen“-Kampagne, die von Juni bis Oktober 2021 dazu aufrief, Zuversichtsbotschaften zu teilen, die auch in Zeiten der Pandemie Einblicke in viele unterschiedliche Lebenssituationen und -motti voller Optimismus, Solidarität und Vorfreude gewährten.