Volksbank Friedrichshafen-Tettnang wächst zweistellig

Zahlen & Fakten

Die Bilanzsumme ist 2020 auf 1,7 Milliarden Euro angestiegen (plus 17,2 Prozent), das betreute Kundenkreditvolumen liegt bei 1,3 Milliarden Euro (plus 12,1 Prozent), das betreute Kundenanlagevolumen bei 2,2 Milliarden Euro (plus 10,2 Prozent). Das betreute Kundenvolumen ist damit auf 3,5 Milliarden Euro gestiegen, das ist ein Wachstum von 10,9 Prozent. Der Jahresüberschuss liegt bei 4,9 Millionen Euro.