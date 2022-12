Volksbank-Vorstände zur Fusion: „Wir agieren absolut auf Augenhöhe“

Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang und die VR-Bank Ravensburg-Weingarten wollen zu einem Schwergewicht fusionieren. Das gaben die Verantwortlichen beider Häuser jetzt in Ravensburg bekannt. Mit einer Bilanzsumme von dann fast 3,1 Milliarden Euro würde das Geldinstitut näher an die Kreissparkassen Ravensburg und Bodensee heranrücken (Bilanzsummen: 5,6 und 5,3 Milliarden Euro). Der Name: Volksbank Bodensee-Oberschwaben.

Beim Pressetermin ist die Stimmung bei den fünf Vorständen am Donnerstag gelöst. VR-Bank-Vorstand Anton Miller sagt: „Die ersten Gespräche gab es im Oktober.“ Auf einen Anruf hin hätte sich die Runde zu fünft getroffen. „Und dann haben wir gesehen, dass auch die Chemie stimmt.“ Vor allem aber würden sich die beiden Genossenschaftsbanken gut ergänzen, betonen Miller und die anderen. Beide Häuser können diesen Prozess aus einer Position der Stärke heraus in einem gemeinsamen Wirtschaftsraum starten.

Ziel ist der 1. Januar 2023

In ihrer Karriere sind Anton Miller und Jürgen Nachtnebel von der VR-Bank Ravensburg-Weingarten sowie Jürgen Strohmaier, Thomas Stauber und Dirk Bogen von der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang schon in ganz verschiedenen Funktionen aufeinandergetroffen. Sie betonen, dass es dadurch auch schon lange ein Vertrauensverhältnis zwischen allen gebe. Das helfe natürlich immens. Ende letzter Woche haben die beiden Aufsichtsräte dann den Auftrag erteilt, die Fusionsverhandlungen aufzunehmen. Auch die Mitarbeiter wurden bereits informiert.

Ziel für die juristische Verschmelzung zur zweitgrößten Genossenschaftsbank im Gebiet des Regierungspräsidiums Tübingen ist der 1. Januar 2023. Dies kann nur rückwirkend geschehen. Denn hier müssen am Ende auch noch die Vertreterversammlungen beider Banken im Juni 2023 noch mit mindestens 75 Prozent zustimmen. Wenn das passiert, würde dann im dritten oder vierten Quartal die Eintragung ins Genossenschaftsregister erfolgen. Im vierten Quartal käme dann der technische Zusammenschluss.

Wie sich die Banken ergänzen könnten

Die zwei Zentralen würden sich bei einer erfolgreichen Fusion in Friedrichshafen und Ravensburg befinden, mit Tettnang und Weingarten zusammen soll es aber weiterhin vier Hauptstellen geben. Zu möglichen Synergien melden sich Anton Miller und Thomas Stauber zu Wort: Am See gebe es eine starke Immobilien-Kompetenz. Die wiederum hätten die Oberschwaben nicht. „Aber dafür gibt es in Ravensburg und Weingarten Erfahrung mit Bauträgerschaft“, so Stauber. Das sei ein Beispiel dafür, wie beide Banken sich in Zukunft ergänzen könnten.

Das ist auch der Grund, warum die Vorstände beider Banken überzeugt sind, dass niemand fusionsbedingt seinen Arbeitsplatz verlieren werde. Es könne höchstens sein, dass in bestimmten Abteilungen Stellen nicht mehr nachbesetzt würden, wenn ein Mitarbeiter altersbedingt ausscheide, sagt Miller. Stauber entgegnet zahlreiche Beispiele, wo die fusionierte Volksbank auch gut weiterwachsen könnte. Sitichworte: Zukunftssicherung, berufliche Perspektiven, moderne Tätigkeitsfelder.

Früher hat man bei Fusionen viel stärker auf die Kostenfrage geschaut. Jürgen Nachtnebel

Bezüglich der Filialstruktur sagt Jürgen Strohmaier: „Wir haben anders als damals bei der Fusion der Volksbanken Friedrichshafen und Tettnang keine räumlichen Überschneidungen.“ Heißt: Es müssen keine Doppelstrukturen abgebaut werden. Ohnehin sagt Jürgen Nachtnebel: „Früher hat man bei Fusionen viel stärker auf die Kostenfrage geschaut. Aber heute geht es um das Ertragspotenzial.“ Und hier sehen die beiden Vorstandsgremien große Möglichkeiten.

Das erste gemeinsame Foto der Vorstände beider Banken (von links): Jürgen Nachtnebel, Thomas Stauber, Jürgen Strohmaier, Arnold Miller und Dirk Bogen. (Foto: VR-Bank Ravensburg-Weingarten)

Beide Unternehmen sind bereits das Ergebnis von Fusionen. Die Volksbank Tettnang und Friedrichshafen schlossen sich ebenso im Jahr 2017 zusammen wie die Volksbanken Ravensburg und Weingarten. Die Volksbank vom Bodensee hat in ihrem Gebiet 23 Geschäftsstellen, in Oberschwaben sind es zehn. Auch bei anderen Kenndaten ist die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang größer als ihr Fusionspartner (254 / 148 Mitarbeiter; 48 850 / 39 584 Kunden; 1,78 / 1,38 Mrd. Euro Bilanzsumme).

Das ist für uns ganz unwichtig. Thomas Stauber

Diese Vergleiche würden sie gar nicht ziehen, sagt Thomas Stauber: „Das ist für uns ganz unwichtig. Wir agieren absolut auf Augenhöhe.“ Es seien vor allem steuerliche Fragen, die am Ende darüber entscheiden würden, welche Bank die andere übernehme. Im Moment sehe es danach aus, dass die Oberschwaben der Bank am Bodensee angegliedert werden. Doch immer wieder fällt im Gespräch ein Hinweis: Die Überlegungen sind noch in einem sehr frühen Stadium.

Bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang hatten sich die Bilanzen nach der Fusion im Jahr 2017 glänzend entwickelt. Je nach Geschäftsfeld lagen die prozentualen Steigerungsraten im hohen einstelligen bis zweistelligen Wachstumsbereich – und zwar in jedem Jahr nach 2017 und auch in den Monaten, in denen es organisatorische Umwälzungen gab. Immerhin fügten sich gerade in der ersten Zeit Abteilungen komplett neu zusammen.

Warum die letzte Fusion überhaupt möglich war

Die neu entstandene Volksbank am See profitierte auch davon, dass die Schwerpunkte der damals größeren Volksbank Tettnang und der kleineren Volksbank Friedrichshafen unterschiedlich waren. Letztere hatte große Stärken in der Vermögensverwaltung, erstere zum Beispiel im Immobilienbereich. Das Wachstum resultierte in der Folge auch daraus, dass die fusionierte Bank alle Dienstleistungen jetzt über die komplette Fläche ausrollen konnte.

Dass eine Fusion damals überhaupt im Raum stand, ist aus Häfler Sicht vor allem Harald Riehle zu verdanken. Er wurde 2011 Vorstand der Volksbank Friedrichshafen und übernahm die Bank im Grunde als Sanierungsfall. Mit Dirk Bogen zusammen schaffte er es binnen weniger Jahre, das marode Unternehmen so auf Vordermann zu bringen, dass bereits ab 2015 Gespräche mit der traditionell starken Volksbank Tettnang möglich wurden. Wichtig war den Vorständen beider Banken stets, dass trotz der Größenunterschiede von einem Zusammenschluss auf Augenhöhe die Rede war.

Zugang für Kunden über alle Wege

Harald Riehle ist 2021 ausgeschieden, der aktuelle Vorstand besteht neben Dirk Bogen aus den früheren Tettnangern Jürgen Strohmaier (Vorsitzender) und Thomas Stauber. Immer wichtiger geworden ist in den letzten Jahren das Thema Digitalisierung. Allerdings hat die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang immer wieder betont, dass das Filialnetz auch in Zukunft eine hohe Bedeutung haben werde. Der Zugang müsse über alle Wege möglich sein.

Gerade zu Anfang baute die Volksbank-Friedrichshafen-Tettnang Doppelstrukturen im Filialnetz ab, etwa in Eriskirch und Langenargen und wandelte auch bis dahin mit Personal umbesetzte Filialen in Standorte für Geldautomaten und Kontoauszugsdrucker um.

Im Sommer 2017 hatten auch die Raiffeisenbank Ravensburg und die Volksbank Weingarten zur VR-Bank fusioniert. Damals wie heute im Vorstand war Arnold Miller. Zu den Gründen der Fusion mit Weingarten hatte er damals auf die europäische Niedrigzinspolitik verwiesen. Die Ausgangssituation ist heute eine andere.