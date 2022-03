Volker Mayer-Lay macht sich ein Bild in Breslau

Der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Bodensee, Volker Mayer-Lay (CDU), ist zusammen mit einem Überlinger Hilfstransport nach Breslau in Polen gereist, um sich ein Bild vor Ort zu machen, teilt er in einem Pressebericht mit. Als stellvertretendes Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestages reiste Mayer-Lay gemeinsam mit zwei Überlinger Bürgern nach Breslau in Polen, wo inzwischen 250 000 Flüchtlinge angekommen sind. Der St-Hedwig-Stiftung (Dortmund-Breslau-Lemberg) überbrachten die Männer eine selbst organisierte Hilfslieferung, darunter auch dringend benötigte Babynahrung und Medizinprodukte - gespendet von Klinikum Friedrichshafen und dem Helios Spital Überlingen.

Gerade in städtischen Bereichen, an denen Verkehrsknoten zusammenkommen, ballten sich in Polen hunderttausende Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder, für die Obdach und Versorgung geschaffen werden müsse, berichtet er. "Wir müssen nun unbedingt in Deutschland eine Koordination installieren und schnell Unterkünfte bereitstellen. Das Innenministerium muss auch dafür Sorge tragen, dass geflüchtete Frauen nicht an Kriminelle geraten, die ihnen nur vermeintlichen Schutz anbieten, Hierzu gehört auch die Registrierung aller Neuankömmlinge", fordert der Abgeordnete.

In Breslau hat sich Mayer-Lay in den Räumen der traditionsreichen Gewerkschaft "Solidarnosc" mit Malgorzata Zawada als Vertreterin des Breslauer Krisenstabes getroffen. Polen, das die größte Wucht der Flüchtlingsströme zu verkraften habe, diene auch als Drehscheibe für die Weiterleitung von Hilfsmitteln in die Ukraine selbst. Sachspenden und finanzielle Unterstützung würden auch aber auch vor Ort dringend benötigt, wie er beim Besuch eines Lagers für Hilfsgüter erfuhr.

Mayer-Lay sieht den militärischen Konflikt noch nicht auf seinem Höhepunkt und befürchtet weitere Eskalationsstufen durch Präsident Putin. Ein Lieferstopp von Gas und Öl aus Russland ist aus seiner Sicht zwar denkbar, doch zuvor müsse die Versorgung Deutschlands durch Alternativen gewährleistet sein.