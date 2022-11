Volker Mayer-Lay ist gegen neue Fahrverbote durch die Hintertür

Die EU-Kommission hat jüngst einen Vorschlag zur Überarbeitung der Luftqualitätsrichtlinie veröffentlicht. Nach diesem würden dann wesentlich strengere Grenzwerte bei der Luftreinhaltung gelten, als bisher. Hierzu erklärt der Bundestagsabgeordnete Volker Mayer-Lay (CDU) in einer Pressemitteilung: „Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen neuen Luftgrenzwerte sind inakzeptabel und überfordern Privatpersonen und Unternehmen im Umstellungsprozess auf nachhaltigere Mobilität.“

So soll unter anderem der zulässige durchschnittliche Jahreswert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft auf 20 Mikrogramm halbiert werden. Und das, obwohl die Luft in Deutschland in den vergangenen Jahren spürbar und nachweislich besser geworden ist. „An der Messstation in Friedrichshafen lag – laut Daten des Umweltbundesamtes – der Wert für Stickstoffdioxid Anfang November vor einem Jahr noch bei über 30 Mikrogramm je Kubikmeter Luft. Ein Jahr später sind es noch in etwa 25“, informiert der Abgeordnete des Wahlkreises Bodensee. „Ein neuer Grenzwert von 20 Mikrogramm käme hingegen nicht nur am Bodensee, sondern in ganz Deutschland, neuen flächendeckenden Fahrverboten gleich“, so Mayer-Lay weiter.

Nach seiner Ansicht muss die Bundesregierung den Plänen der Kommission entschieden entgegentreten. Allerdings „steht zu befürchten, dass zumindest SPD und Grüne ganz froh über die neuen Vorschläge sind, weil sie so ihr Ziel eines faktischen Verbots des Verbrennungsmotors durch die Hintertür schneller erreichen können.“