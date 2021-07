Volker Kauder spricht über Christenverfolgung

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Volker Kauder spricht zum Thema „Verfolgte Christen weltweit“ am 8. Juli um 18 Uhr in der Schlosskirche in Friedrichshafen.

Immer wieder wird von Christenverfolgungen berichtet. Fälle sind bekannt unter anderem aus Pakistan. Dort werden Christen mittels des Vorwurfs der Blasphemie immer wieder vor Gericht gebracht. Aber auch andere Länder sind bekannt für Christenverfolgungen, erwähnt seien Nordkorea, Indien oder auch afrikanische Länder wie Nigeria, das wegen der Entführung von christlichen Schülerinnen durch Boko Haram immer wieder in den Schlagzeilen auftaucht.

Das Thema ist relevant für die Politik, die Einflussnahme der deutschen Politik auf Länder mit Christenverfolgung, aber auch im Umgang mit diesen Ländern. Volker Kauder, Mitglied des deutschen Bundestages und in der Unionsfraktion verantwortlich für das Thema Christenverfolgung, gibt uns Einblicke in die deutsche Politik zum Thema Christenverfolgung. Im Anschluss an den Vortrag wird Herr Kauder Fragen aus dem Publikum beantworten.

Der Vortrag findet im Rahmen der evangelischen Erwachsenbildung statt. Der Eintritt ist frei. Alle Hygieneregeln, die wegen Corona gelten, werden eingehalten.