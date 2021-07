Volker Kauder betont, wie wichtig Religionsfreiheit ist

Volker Kauder hielt in der Schlosskirche in Friedrichshafen einen Vortrag zum Thema „verfolgte Christen-weltweit“. Eine Kernaussage seines Vortrags war laut Pressebericht, dass Menschenrechte nur dort gewahrt werden, wo auch Religionsfreiheit herrscht. Religionsfreiheit sei somit Grundlage für die Menschenrechte. Deshalb sei es Volker Kauder wichtig, dass es in der Bundesrepublik und in der EU einen handlungsfähigen Beauftragten für die weltweite Religionsfreiheit gibt.

Der frühere Fraktionsvorsitzende der CDU/CSU im Bundestag vertritt weiterhin der in der Fraktion die Themen Menschenrechte, Religionsfreiheit und verfolgte Christen, wie es in einem Pressebericht heißt.

Volker Kauder zeigte laut Pressebericht in seinem Vortrag auf, dass es Länder gibt, in denen Christenverfolgung durch die Regierungen zumindest geduldet, wenn nicht sogar gefördert wird. Hier berichtete Kauder von Beispielen aus Indien, China, dem Orient und Afrika. Zum Beispiel wird Indien von einer national-hinduistische Regierung geführt, die Religionsfreiheit eingrenzt durch Aussagen wie ‚nur ein Hindu kann Inder sein‘. Dieses führt zur Unterdrückung aller anderen Religionsgruppen und zum Beispiel auch von Streichung von staatlichen Zuwendungen und Rechten, wenn ein Inder Christ wird. Kauder schilderte wie sich die deutsche Regierung und in Absprache die französische Regierung bei einem Besuch eines indischen Premierministers in Europa für eine Gruppe von Christen in einsetzen konnte.

Auf der anderen Seite gibt es Länder, deren Führung wenig Kontrolle im Land hat und Christen nicht schützen kann und Christenverfolgung von Terrororganisationen betrieben wird. Ein Beispiel dafür ist Boko Haram in Nigeria, wo seit Jahren hunderte von Mädchen und Jungen immer wieder entführt werden und zum großen Teil immer noch vermisst werden. Hier ist es schwierig für die Politik etwas zu unternehmen. Volker Kauder forderte, dass es da genauso einen Aufschrei in der islamischen Welt über das Verhalten dieser Gruppe gibt, wie sich auch Muslime wünschen, dass es einen Aufschrei bei den Christen gibt, wenn diese muslimische Menschen einfach töten oder entführen würden.

Nicht die Stärke des Islams macht Volker Kauder Sorgen, sondern, dass Christen immer weniger ihren Glauben sichtbar leben und immer weniger Eltern ihren Kindern den Glauben vermitteln. Er wies darauf hin, dass es kein Glaubensvakuum gibt. Wenn das Christentum mit seiner Ethik verschwindet kommt etwas anderes nach, sei es eine andere Religion oder etwas anderes, das an diese Stelle tritt.

Der Abend wurde moderiert von Pfarrerin Rebekka Scheck zusammen mit Patricia Wessels. Musikalisch wurde der Vortrag von Sönke Wittnebel umrahmt.