Volker Demuth ist am Montag, 9. Dezember, zu Gast im Kiesel im k42. Er liest ab 20 Uhr aus seinem Roman „Niederungen und Erhebungen“.

Der heute in Berlin lebende Autor hat lange am Rand der Schwäbischen Alb gewohnt. Hier ist auch sein neuer Roman verortet. Darin thematisiert er die Herkunft, die Geschichte und Mentalität der deutlich autobiografischen Ich-Figur der Erzählung. Die Orte sind: ein Bauernhof, eine Kleinstadt, ein Haus am Fluss. „Der Großvaterbauernhof“ steht in der Gemeinde Baltringen, hier trafen sich die aufständischen Bauern im frühen 16. Jahrhundert. In „Randlage Kleinstadt“ ziehen die Eltern in die Kleinstadt Laupheim, und das erzählende „Ich“ rückt in den Mittelpunkt. Der Vater ist ein sehr harter Mann, der häufig und kräftig zuschlägt. Beide entfremden sich zunehmend voneinander. Der Erzähler beginnt, die Literatur für sich zu entdecken. Nach Jahren des Reisens kehrt er zurück nach Süddeutschland. Was mache ich hier? Wie wurde ich zu dem, der ich bin? Welchen Anteil daran hat die Landschaft, in der ich aufgewachsen bin und nun wieder lebe? In einer Art Selbsterkundung spürt Demuth diesen und ähnlichen Fragen nach. Sein packender Text lädt ein, der Wanderung zu folgen und all die Fragen, die sich der Autor stellt, auch selbst zu stellen.