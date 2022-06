vocatium Bodensee im Graf-Zeppelin-Haus

Die vocatium Bodensee öffnet am 28. Juni und 29. Juni endlich wieder in Präsenz ihre Pforten - zudem feiern die vocatium in diesem Jahr unser zehnjähriges Bestehen in Friedrichshafen. In all diesen Jahren ist die vocatium zu einer großen, etablierten Messe der Region angewachsen mit einem intensiven Netzwerk zu Partnerschulen der Regionen Bodensee, Konstanz, Singen, Ravensburg, Lindau.

Mit 93 Ausstellern wird es wieder ab Dienstag, 28. Juni, um 10 Uhr voll im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Von Jahr zu Jahr gewann die vocatium an Ausstellern und Besuchern und hält fest am so wichtigen persönlichen Kontakt zwischen Ausstellern und den Jugendlichen – nach den letzten schwierigen zwei Pandemie-Jahren ist Präsenz wichtiger denn je geworden. Weitere Informationen finden Interessiert unter: https://www.vocatium.de/fachmessen/vocatium-bodensee-2022