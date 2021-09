Vize-Europameister stößt in Serbien zum Team des VfB Friedrichshafen

Bevor für den VfB am 6. Oktober die Bundesligasaison gegen die SVG Lüneburg beginnt, testen die Friedrichshafener die Bedingungen an der neuen Spielstätte, der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm. Am Samstag, 2. Oktober (17 Uhr), gibt es ein Testspiel gegen den Ligakonkurrenten WWK Volleys Herrsching. Der VfB verteilt für diese Partie 500 Freikarten. Eine Tageskasse wird es nicht geben.