Die 50 Umschläge, die Ralf Felder, Inhaber von „Felders Restaurants“ an der Friedrichshafener Uferpromenade, an Martin Abberger übergibt leuchten hell an diesem grauen Dezembertag. In die Umschläge hat der umtriebige und kreative Gastronom 50 Gutscheine für je ein Vital-Frühstück gesteckt, wie die Pressestelle des Friedrichshafener Klinikums in einer Pressemitteilung schreibt.

Jeder einzelne Gutschein sei indes mehr als eine Aussicht auf ein leckeres Frühstück, „denn er transportiert auch so etwas wie die Aussicht auf das Ende des Lockdowns, die Öffnung der Gastronomie, eine Entspannung in den Kliniken und für deren Mitarbeitende zu den Empfängern“, so die Mitteilung weiter.

Martin Abberger arbeitet auf der Intensivstation des Klinikums, freut sich über die gelungene Überraschung und weiß, wie wichtig solche Zeichen der Wertschätzung nicht nur in diesen Zeiten sind. „Wir schenken uns daheim in diesem Jahr nichts. Und weil wir wissen, wie es ist, Weihnachten und Silvester zu arbeiten, haben wir uns für diese Geste in diesen besonderen Zeiten entschieden“, sagt Ralf Felder.

Im Klinikum wurden die Gutscheine später dann verteilt auf all jene Stationen und an einzelne Mitarbeitende außerhalb dieser Stationen, die intensiv mit der Bewältigung der Corona-Pandemie befasst sind.

Damit die Mitarbeitenden des Klinikums Friedrichshafen und der Klinik Tettnang auch weiter bei Kräften bleiben, hat sich die Häfler Firma followfood bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr entschieden, Tiefkühl-Fertiggerichte für die Mitarbeitenden des Medizin Campus Bodensee zur Verfügung zustellen: aktuell wurden 3000 Menüs in die beiden Krankenhäuser geliefert.