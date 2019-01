Zwei Siege und eine Fünfsatzniederlage in 13 Saisonspielen. Die Helios Grizzlys aus dem niedersächsischen Giesen weisen in der Volleyball-Bundesliga die nach gut der Hälfte der gespielten Hauptrunde typische Zwischenbilanz eines Aufsteigers auf. Doch ist der nächste Gegner des VfB Friedrichshafen (Samstag, 19.30 Uhr, ZF-Arena) als derzeitiger Tabellenzehnter nur auf dem Papier ein scheinbares Leichtgewicht. Nicht gerne erinnert sich die Mannschaft von VfB-Cheftrainer Vital Heynen an das 3:2 im Hinspiel in Hildesheim zurück.

Damals erzwang das Team von Giesens Coach Itamar Stein nach engen Satzverläufen den Tiebreak und musste sich erst kurz vor der Ziellinie den Gästen vom Bodensee geschlagen geben. Soweit möchte es der VfB am Samstagabend beim Wiedersehen vor heimischer Kulisse auf keinen Fall kommen lassen. „Wir müssen einfach dafür sorgen, dass es nicht noch eine Überraschung gibt“, lässt Heynen in der Spielankündigung verlautbaren. Damit spielt er nicht nur auf den Tiebreaksieg beim ersten Aufeinandertreffen, sondern in erster Linie an den vergangenen Mittwoch an. Zeitgleich zum Dreisatzerfolg des VfB in Berlin nach einem „richtig guten Spiel“ (Heynen) besiegte Giesen die United Volleys Rhein-Main zu Hause mit 3:1. „Leichte Spiele gibt es in der Liga im Moment auf jeden Fall nicht“, ist sich der VfB-Chefcoach sicher.

Im dritten Bundesligaspiel binnen einer Woche wollen die Häfler, möglichst wieder ohne Satzverlust, den dritten Satzverlust einfahren. Die Vorzeichen hierzu stehen nicht schlecht: Sind doch Außenangreifer David Sossenheimer und Libero Markus Steuerwald seit Kurzem wieder an Bord.