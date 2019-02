Vital Heynen verlässt den VfB Friedrichshafen

Kaum 24 Stunden nach dem Sieg im deutschen Volleyball-Pokalfinale hat der VfB Friedrichshafen am Montag überraschend bekannt gegeben, dass Trainer Vital Heynen am Saisonende den Verein verlassen wird. Er möchte sich als polnischer Nationaltrainer ganz auf die Olympischen Spiele 2020 in Tokio konzentrieren und wird daher keine Vereinsmannschaft mehr trainieren.

Sechs Titel hat Vital Heynen in den vergangenen drei Spielzeiten mit den Volleyballern des VfB Friedrichshafen gewonnen. Am Sonntag verteidigten die Friedrichshafener den Pokal in Mannheim vor mehr als 10 000 Zuschauern gegen die SVG Lüneburg – es war der dritte Pokalsieg in Folge. Heynen hat aber trotz seines Abschieds noch einiges vor mit dem VfB: „Ich will unbedingt noch die Meisterschaft mit dem VfB Friedrichshafen gewinnen“, sagt der 49-jährige Belgier. Seit der Saison 2016/17 steht Heynen beim VfB an der Seitenlinie. Die deutsche Meisterschaft, die der VfB in der vergangenen Saison durch die Finalniederlage gegen Berlin knapp verpasste, wäre für Heynen die Krönung seiner Zeit beim VfB. Mit der polnischen Nationalmannschaft hat der Belgier im kommenden Jahr Großes vor. „Ich möchte 2020 bei Olympia mit den Polen eine Medaille holen.“ Deshalb konzentriert sich Heynen ab Sommer ganz auf die Nationalmannschaft.

„Eigentlich wollte der polnische Verband Vital schon in der letzten Saison nur als Verbandstrainer. Wir wollten ihn jedoch unbedingt halten und haben dann diese Lösung gefunden. Uns war bereits bei den Gesprächen im vergangenen Jahr bewusst, dass die Doppelbelastung mit VfB und der polnischen Nationalmannschaft sehr groß wird“, sagt Wunibald Wösle, Beiratsvorsitzender der VfB Friedrichshafen Volleyball GmbH. „Dies hat sich bewahrheitet. Da Vital und wir der Meinung sind, dass sich diese Belastung im Olympiavorbereitungsjahr noch einmal deutlich steigern wird, haben wir uns verständigt, die Zusammenarbeit mit ihm zum Saisonende, auch zum Wohle des Vereins, zu beenden.“

Mehr Zeit auch für die Familie

Für Heynen liegt der Fokus in den kommenden Wochen aber ganz auf dem VfB. „Ich möchte, dass die Mannschaft weiter Spaß hat und um jeden Punkt kämpft. Mir ist wichtig, dass wir jetzt alle zusammen an unserem Traum von der Meisterschaft arbeiten“, wird der Belgier in einer Pressemitteilung zitiert. „Einfach wird dieses Ziel dieses Jahr ganz sicher nicht. Es gibt fünf oder sechs Mannschaften, die den Titel holen können. Eine davon sind wir.“ Direkt nach der Saison geht es für Heynen nach Polen, bevor er ab Mitte Oktober „endlich wieder Zeit mit meiner Familie“ verbringen wird. „Das ist in den letzten Monaten auf der Strecke geblieben“, sagt der 49-Jährige. „Das ist nicht gut.“

Die Verantwortlichen des VfB sind bereits auf der Suche nach einem neuen Trainer. „Wir reden mit Vital schon seit einigen Wochen über das Thema“, sagt VfB-Geschäftsführer Guido Heerstraß. „Allerdings lassen wir uns jetzt auch die nötige Zeit, um die beste Lösung für den Verein zu finden.“ Heynen indes denkt nicht nur an seine Erfolge mit den Häflern, sondern auch augenzwinkernd an seinen Ruhestand. „Wenn ich einmal in Rente gehen sollte, dann kann ich mir gut vorstellen, hier in diese Region zu ziehen.“ Ganz aus der Welt ist Heynen also in den kommenden Jahren wohl doch nicht.