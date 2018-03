„Volleyball ist ein Fehlerspiel. Wer weniger macht, gewinnt“, sagte einst der beste Zuspieler der Welt, der Holländer Peter Blangé (Olympiasieger in Atlanta, 1996). Egal, welches Volleyballspiel man anschaut, die Erkenntnis bleibt immer die gleiche.

Der VfB Friedrichshafen hat in Düren zwar mit 3:1 gewonnen, doch die Häfler schenkten Satz eins her. 9:2, 13:7, 14:10 führte der Spitzenreiter. Am Ende hieß es 23:25 aus VfB-Sicht. Alle anderen Sätze dominierte das Team von VfB-Trainer Vital Heynen. Der Grund: Durch die Einwechslung von Außenangreifer David Sossenheimer wurde die Annahme stabiler, die Fehlerquote minimiert. „Das war ganz gut, was die Mannschaft da gezeigt hat“, sagte Heynen. Während der VfB konzentriert Punkt für Punkt machte, hatte Düren Probleme: Die Fehlerquote stieg und auch das Vertrauen schwand.

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Martin Atanasov, bulgarischer Außenangreifer, wurde zu Saisonbeginn vom VfB Friedrichshafen verpflichtet. Der Außenangreifer hat aber bislang kein einziges Pflichtspiel für die Häfler gemacht. Lange Zeit hörte man nichts mehr vom 21-Jährigen. Aufgrund einer Schulterverletzung konnte er nicht mehr richtig trainieren, geschweige denn spielen. Der VfB schickte ihn wieder nach Hause, damit er sich dort auskuriert. Seit drei Wochen ist er wieder da und trainiert mit der Mannschaft. Wann er zum Einsatz kommt, ist allerdings noch ungewiss. „Ich gehe keine Risiken ein“, meint Heynen. Eine schwere Verletzung in der Saison reicht.

Kein Risiko geht der 48-jährige Belgier in Sachen neuer Sprache ein. Seit er polnischer Nationaltrainer ist, büffelt er täglich die Sprache des Nachbarlandes. Eigentlich hat es Heynen ja ganz gut, denn er hat im Team Helfer: Mit Co-Trainer Adam Swaczyna und Diagonalangreifer Bartlomiej Boladz kann er polnisch reden. Der VfB-Trainer ist nicht nur in Sachen Volleyball ehrgeizig, sondern auch, wenn es um das Erlernen einer neuen Sprache geht. Sein Ziel ist es, so schnell wie möglich das erste Interview in polnischer Sprache zu geben. Dafür lernt er täglich Vokabeln und Grammatik.

Hinter dem sportlichen Erfolg des VfB Friedrichshafen steckt harte Arbeit. Das bestätigen immer wieder die Spieler. Jedes Training ist durchdacht, es wird nichts dem Zufall überlassen. Und wenn Vital Heynen sich schon auf dem Heimweg befindet, da kommt es vor, dass einige seiner Spieler in der ZF-Arena noch weiter üben. Wo auch immer der VfB spielt, hinterlässt er seine Duftmarke. „Man hat gesehen, dass auf der anderen Netzseite jede Menge Qualität ist. Es muss alles passen, um gegen so einen Gegner zu bestehen“, sagte Dürens Trainer Stefan Falter. Am Mittwoch und Samstag haben die Häfler gegen die United Volleys Rhein-Main und Herrsching zwei Bundesliga-Heimspiele in Folge. Ziel des VfB ist, die Siegesserie (27 Saisonsiege) weiter auszubauen, denkt man. Doch sieht es der VfB-Trainer anders: „Wir wollen drei Punkte holen, dann sind wir nach der Hauptrunde sicher Erster. Und das ist für die Play-offs ein enormer Vorteil“, meint Heynen.

Der VfB-Trainer bleibt nach so vielen Erfolgen realistisch. Das Einzige, was im Sport wirklich zählt, sind Titel. Dafür arbeitet das VfB-Team täglich. Eine Serie reißt irgendwann einmal und ist nur etwas für Statistiker.