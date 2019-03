Wie in den Vorjahren starten die Volleyballer des VfB Friedrichshafen als Spitzenreiter der Bundesliga-Hauptrunde von der Pole-Position in die Play-offs. Im Viertelfinale trifft die Mannschaft von VfB-Cheftrainer Vital Heynen am Samstag (19.30 Uhr, ZF-Arena) erstmals auf die Volleyball Bisons Bühl. Ein paar Fakten zur anstehenden heißen Saisonphase des amtierenden Deutschen Pokalsiegers und Vizemeisters.

Hauptrunde hui, Finale pfui

In den drei vergangenen Spielzeiten hatte der VfB zwar jedes Mal die Hauptrunde als Ligaprimus absolviert, die Finalserie erreicht und den Titel vor Augen. Am Ende musste man sich den Berlin Reycling Volleys geschlagen geben. Das will Vital Heynen diesmal verhindern und seine Trainerzeit in Friedrichshafen mit dem Titelgewinn krönend beenden.

Der Weg zur Meisterschaft

Im Viertelfinale trifft der VfB im Modus „Best of three“ auf Bühl. Bei zwei Siegen stünden die Häfler im Halbfinale. Dort treffen sie auf den Gewinner der Viertelfinalserie zwischen Lüneburg und Frankfurt. Wer hier zuerst drei Partien für sich entscheidet, hat die Finalrunde erreicht. Hier wird, wie schon im Halbfinale, im Modus „Best of five“ gespielt.

Heimrecht ist kein Erfolgsgarant

Als Erster der Hauptrunde hat der VfB Friedrichshafen das Heimrecht bis einschließlich der eventuellen Finalteilnahme in der Tasche. Das ist sehr wichtig, jedoch nicht ausschlaggebend, wie die errungenen Vizemeisterschaften der Vorjahr zeigen. Zumal die Volleyball-Bundesliga während der laufenden Saison in der Spitze noch enger zusammengerückt ist. Jeder kann jeden schlagen – das belegen die Ergebnisse der vergangenen Monate im deutschen Volleyball-Oberhaus eindrucksvoll. „Die ersten vier Teams der Hauptrunde schaffen es nicht alle ins Halbfinale“, vermutet auch Heynen.

Hürde Bühl absolut machbar

Keine großen Schwierigkeiten dürfte dem VfB-Chefcoach der erste Play-off-Gegner aus Bühl bereiten. Wettbewerbsübergreifend (Hauptrunde, Pokal, Play-offs) hatte die Mannschaft aus dem Badischen fünfmal klar das Nachsehen, in dieser Saison gewannen die Häfler zweimal 3:0 und damit ebenfalls deutlich. „Wir hatten mit denen bislang nicht viele Probleme. Das ist eine Mannschaft, die uns liegt“, ist sich Vital Heynen sicher.

Keine optimale Vorbereitung

Wieder einmal umtreiben Heynen Sorgen. „Das Training war diese Woche nicht einfach“, verrät der Belgier. Für ihn nichts Neues, musste er doch die Monate immer wieder improvisieren. „Es ist ein Jahr mit vielen Verletzungen“, so der Volleyballtrainer, der sich nicht sicher ist, ob etwa VfB-Außenangreifer Athanasios Protopsaltis wieder einsatzbereit sein wird.

Nachfolger bleibt Play-offs fern

Nicht die Play-off-Heimspiele seines neuen Arbeitgebers aufsuchen will Michael Warm. Heynens Nachfolger konzentriert sich voll und ganz auf die EM-Vorbereitung mit der österreichischen Nationalmannschaft.