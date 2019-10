Das Jahrbuch des Bodenseekreises, der Stadt Friedrichshafen und der Stadt Überlingen „Leben am See“ ist ab sofort im Buchhandel und auch als E-Book erhältlich. „Inklusion“ titelt der 37. Band, was aus soziologischer Sicht „Teilhabe“ bedeutet. Am Mittwochabend haben das Redaktionsduo Susann Ganzert und Katy Cuko das Jahrbuch inhaltlich vorgestellt, unterstützt von der Band Na Und der Pfingstweid, der Tänzerin Franziska Broschek, dem ersten Landesbeamten Christoph Keckeisen und Bürgermeister Stefan Köhler.

Inklusion bedeute, „dass jeder Mensch dazugehört, gleich welchen Geschlechts, Religion, Alter, Hautfarbe oder ob er eine Behinderung hat oder nicht“, begrüßte Keckeisen die Zuschauer. Es sei ein gesamtgesellschaftliches relevantes Thema, das jeden angehe. Das neue Jahrbuch stelle den Menschen in den Vordergrund, fügte Stefan Köhler hinzu und den „Respekt vor den erbrachten Leistungen“. Ein Thema, von dem er sagt, dass es eigentlich viel zu spät angegangen worden sei.

Das Buch zeichnet einen Querschnitt durch gesellschaftliche Themen, stellt Menschen mit und ohne Behinderung vor, mit ihren Wünschen, Träumen und wie sie diese umsetzten. Es überrascht mit berührenden Geschichten über Schicksalsschlägen und wie diese gemeistert werden, wie im Fall von Sebastian Dierig, der „krumm und blau auf die Welt gekommen“ und heute Behindertenbeauftragter der Stadt Überlingen ist. Es stellt den Beruf des „Schiffanbinders“ vor, beschreibt das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderungen, die auf dem Lehenhof der Camphill Dorfgemeinschaft miteinander leben, wie sich Oberteuringen aufmacht, um inklusiv zu werden oder stellt die 104-jährige Anny Hamm vor, die jetzt vorhat „so richtig alt zu werden“.

Themen aus den Bereichen Politik und Gesellschaft, Wirtschaft und Landwirtschaft, Sport und Ehrenamt, Kunst und Kultur, Natur und Umwelt und auch etwas Heimat und Kulturgeschichte. Die Inklusion steht dabei im Mittelpunkt des Buches. Es beleuchtet neue Gesetze, die Menschen mit Behinderungen neue Möglichkeiten eröffnen, und zeigt „wie wichtig es ist Umfeld und Umwelt so zu gestalten, dass Teilhabe möglich ist“, um es mit den Worten von Susann Ganzert und Katy Cuko zu sagen. Sie forderten das Publikum auf, sich an Tagen der offenen Türen der unterschiedlichen Einrichtungen zu beteiligen: „Gehen sie zur Liebenau, zur Pfingstweid, besuchen Sie die Tannenhag-Schule, wenn diese ihre Türe öffnen.“ Hingehen und vielleicht auch Grenzen überwinden sei wohl die beste Möglichkeit, um neue Menschen kennenzulernen. 44 Autoren liefern in 46 Beiträgen auf 293 Seiten Geschichten über Visionen, Wünsche, Träume, Umwelt, Probleme und Lösungen sowie „schräge Vögel“, die das gesellschaftliche Leben bunter gestalten.