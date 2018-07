Wenn Jürgen Jakob sich einen Beitrag zum zweihundertsten Geburtstag von Franz-Liszt ersinnt, darf man ungewöhnliche Werke erwarten. So auch beim Auftakt der dreiteiligen Liszt-Serie am Sonntagnachmittag in der Arche von St. Columban, bei dem die vorgesehenen achtzig Stühle bei Weitem nicht reichten – hundertzwanzig Zuhörer strömten zu diesem Klavierkonzert und durften glänzend gespielte Meisterwerke erleben. Nicht ganz unbescheiden bemerkt Jürgen Jakob dazu im Programm: „Warum spielt ‚man’ heute diese Transkriptionen? ... ein persönliches Bekenntnis: Für den, der’s kann, macht Virtuosität einfach Spaß.“ Und dass er’s kann, hat er an diesem Nachmittag mit Bravour bewiesen.

Wenn Franz Liszt Mozarts „Don Giovanni“ paraphrasiert, dann klingt das erst mal gar nicht nach Mozart: Düster und drohend zitiert er eingangs die Geisterstimme des Komturs, lässt den steinernen Gast als drohenden Höllengast erscheinen, bevor er im Mittelteil den charmanten Verführer sein betörendes „Reich mir die Hand, mein Leben“ und in brillanten Variationen das berühmte Duett mit Zerlina singen lässt und den Zuhörer mit Don Giovannis sorgloser Champagner-Arie entlässt.

Pianistische Virtuosität verlangen auch Liszts Paraphrasen zu den Wagner-Opern „Tannhäuser“ und „Tristan und Isolde“, in denen er mystisch verklärte Stimmungen aufbaut, in die Klangfarben des Klaviers überträgt, aus dem man bei „Isoldes Liebestod“ Violinen und Harfe heraushört. Poesie und düstere Dramatik, wehmütiger Belcanto und kriegerischer Aufruhr vereinen sich in der Norma-Paraphrase, die die romantische Schule Bellinis feiert, während Liszt bei Verdis „Rigoletto“ in orgiastischen Klavierkoloraturen schwelgt. In dämonisch-verführerische Sinnlichkeit stürzt der Pianist im Mephisto-Walzer Nr. 1. Taumel, Besessenheit, Halluzination und stillere Phasen wechseln, steigern sich zum phantastischen Reigen.

Dominiert in den Opernbearbeitungen der Virtuosenglanz, ordnen sich Liszts Übertragungen der Schubertlieder ganz dem Wort unter, gestalten es tonmalerisch aus. Der Zuhörer darf das erleben im innigen „Ave Maria“, in dem der „Gesang“ von sanften Tonkaskaden umwogt und umrankt wird, und im beklemmenden Bild des ruhelosen Gretchens, im Einbruch des Düsteren, Bedrohlichen im „Erlkönig“.