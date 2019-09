Virtuelles Schweißen begeistert Nachwuchs

Wie kommen die Silos von Zeppelin Systems zu den Kunden und was macht eigentlich ein Konstruktionsmechaniker? Antworten darauf haben die sechs Teilnehmer von „Wissen was geht!“ am Montagnachmittag bekommen. Klaus Burkhard, Ausbilder bei Zeppelin Systems, und Sarah Reute, die gerade ein Praktikum in der Personalabteilung macht, stellten den Jugendlichen das Unternehmen vor. Bei der Aktion „Wissen was geht!“ der Wirtschaftsförderung Bodensee können Schüler in den Sommerferien Unternehmen und Ausbildungsmöglichkeiten kennenlernen. Bei Zeppelin Systems machten sich die Teilnehmer mit der Geschichte des Unternehmens sowie den Ausbildungsberufen Konstruktionsmechaniker und Mechatroniker vertraut. Ausbilder Klaus Burkhard erklärte den Schülern: „Vielen Berufen liegt eine technische Ausbildung zugrunde.“ Er wies weiter darauf hin, dass Auszubildende gegen Ende der Ausbildung auch mal mit ins Ausland dürften.

Bei einer Führung durch die Produktionshalle und Außenlager zeigte er den Jugendlichen die großen Silos der Firma, die weder für Futter noch für Heu bestimmt sind – sie werden für technische Produkte und etwa für Granulat genutzt. Die Teilnehmer waren mit Warnweste und Headset ausgerüstet, und so konnte Burkhard auch in der lauten Produktionshalle die Arbeitsgebiete erklären. Neben der Produktionshalle, dem Labor und der Versuchsabteilung lernten die Jugendlichen auch die Lerninsel der Auszubildenden kennen. Sie ermögliche eine „produktionsnahe Ausbildung“, erläuterte Klaus Burkhard.

Lukas Braunger und Loann Hervy, beide im zweiten Lehrjahr als Konstruktionsmechaniker, demonstrierten den Jugendlichen, wie die Lerninsel funktioniert. Dort konnten die Teilnehmer mit Hilfe der Auszubildenden Schlüsselanhänger mit ihren Namen anfertigen oder das virtuelle Schweißgerät ausprobieren. „Das Schweißen ist das Beste“, findet der 14-jährige Dominik aus Salem. Er ist am Montag zu Zeppelin Systems gekommen, „weil ich schon mal bei einer Führung dabei war und mir das so gefallen hat“.

Die 16-jährige Selina geht nach den Ferien in die elfte Klasse des Bildungszentrums Markdorf und hat teilgenommen, „um einfach mal zu schauen, was hier angeboten wird“. Sie wisse noch nicht genau, was sie später machen wolle, interessiere sich aber für technische Berufe, sagte sie; und war damit bei Zeppelin Systems genau richtig.